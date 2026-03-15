هيئة البث الإسرائيلية تنشر تفاصيل صادمة لرسالة حماس لخامنئي
15 March 2026
15 secs ago
source: tayyar.org
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن رسالة سرية بعثتها حركة حماس إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، دعت فيها إلى تصعيد واسع ضد إسرائيل وفتح جميع الجبهات الإقليمية في إطار ما وصفته بـ”محور المقاومة”.
وبحسب تقرير للصحافي إليئور ليفي بثّته هيئة البث الإسرائيلية “كان”، أرسلت حماس خلال نهاية الأسبوع رسالتين إلى خامنئي: الأولى علنية ورسمية، والثانية سرية أخفت الحركة وجودها، قبل أن يُكشف مضمونها لأول مرة في نشرات القناة.
وأوضحت القناة أن الرسالة العلنية جاءت بصيغة دبلوماسية واحتفالية، وتناولت الحرب الجارية بشكل عام، بينما حملت الرسالة السرية مضموناً أكثر تشدداً ووضوحاً من حيث الدعوة إلى خطوات عملية وتصعيد ميداني.
وبحسب التقرير، تؤكد الرسالة السرية أن حماس تدرك وجود محاولات “لتقييد أيدي المقاومة تحت غطاء الاتفاقات”، لكنها تشدد على أن الحركة لن تتنازل عن سلاحها تحت أي ظرف.
كما تضمنت الرسالة دعوة واضحة إلى فتح جميع الجبهات ضد إسرائيل، حيث جاء فيها: “يجب تفعيل كل الجبهات”، في إشارة إلى توسيع المواجهة إلى أكثر من ساحة في المنطقة.
وأكدت الرسالة أيضاً أهمية التنسيق بين القوى المرتبطة بالمحور الداعم لإيران في المنطقة، مشيرة إلى تعاون مع حلفاء الحركة في عدة دول. وجاء في نص الرسالة: “نحن، مع إخواننا في محور المقاومة في لبنان واليمن والعراق، سنصنع تحت قيادتكم الانتصارات المقبلة”.
كما وجهت الرسالة انتقادات حادة لبعض الدول الخليجية التي تسير في مسار التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن “معسكر التطبيع هو معسكر خاسر”. وأضافت الرسالة أن هذه الدول “لم تجرؤ حتى على الدفاع عن أولئك الذين وجدوا ملجأ في قواعدها”، في إشارة إلى التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.
وبحسب التقرير الإسرائيلي، تعكس الرسالة السرية موقفاً أكثر وضوحاً لدى حماس في الدعوة إلى تصعيد إقليمي متعدد الجبهات، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات العسكرية المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وإيران.
ويشير التقرير إلى أن مضمون الرسالة يكشف، وفق الرواية الإسرائيلية، عن توجه لدى الحركة لتوسيع دائرة المواجهة، بالتوازي مع التنسيق مع أطراف إقليمية مرتبطة بإيران، وهو ما قد يعكس تصعيداً محتملاً في ساحات مختلفة في المنطقة.
Just in
22 :59
"الوكالة الوطنية": انفجار صاروخ اعتراضي في اجواء مرجعيون أدى إلى سقوط شظايا على سطح بعض المنازل من دون وقوع اصابات
22 :54
عطالله للسلطة: احترموا حالكن قبل ما تحترموا الناس! تتمة
22 :50
حصيلة نهائية للغارات على مجدل سلم وعيتيت والقطراني تتمة
22 :40
نداء من بلدية شبعا يطالب بالإبقاء على وجود الجيش اللبناني في بلدة شبعا تتمة
22 :36
مصادر عسكرية لـ"الجديد": القرار حتى الآن بقاء الجيش اللبناني في بلدة شبعا مع إعادة تموضع في احدى النقاط
22 :26
قيادة الجيش: إعادة فتح طريقَي دبين–مرجعيون والخردلي–النبطية بالتعاون مع اليونيفيل بعد قطعهما جراء الاعتداءات الإسرائيلية
Just in
-
22 :59
"الوكالة الوطنية": انفجار صاروخ اعتراضي في اجواء مرجعيون أدى إلى سقوط شظايا على سطح بعض المنازل من دون وقوع اصابات
-
22 :54
عطالله للسلطة: احترموا حالكن قبل ما تحترموا الناس! تتمة
-
22 :50
حصيلة نهائية للغارات على مجدل سلم وعيتيت والقطراني تتمة
-
22 :40
نداء من بلدية شبعا يطالب بالإبقاء على وجود الجيش اللبناني في بلدة شبعا تتمة
-
22 :36
مصادر عسكرية لـ"الجديد": القرار حتى الآن بقاء الجيش اللبناني في بلدة شبعا مع إعادة تموضع في احدى النقاط
-
22 :26
قيادة الجيش: إعادة فتح طريقَي دبين–مرجعيون والخردلي–النبطية بالتعاون مع اليونيفيل بعد قطعهما جراء الاعتداءات الإسرائيلية
