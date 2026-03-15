هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن المزيد من الضربات على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الإيراني، وحض حلفاءه على إرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز، في الوقت الذي تعهدت فيه طهران بتصعيد ردها، وفق وكالة "رويترز".

وقال ترامب إن الضربات الأميركية "دمرت تماما" معظم جزيرة خرج، وحذر من أن المزيد قد يتبع ذلك، قائلا لشبكة إن. بي. سي. نيوز: "قد نضربها بضع مرات أخرى لمجرد التسلية".



وفي حين قال إن طهران تبدو مستعدة لعقد اتفاق لإنهاء الصراع، أضاف أن "الشروط ليست جيدة بما يكفي بعد".