كشف موقع "سيمافور" الإخباري الأميركي، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن إسرائيل تعاني نقصا حادا في صواريخ اعتراض الصواريخ الباليستية مع استمرار الحرب مع إيران.وأشار موقع "سيمافور"، في تقرير حصري، إلى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل أيام بوجود "نقص كبير" في الصواريخ الاعتراضية، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في مواجهة إيران ولبنان، وسط تبادل للقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة.جدير بالذكر أن منظومة الدفاع الإسرائيلية طويلة المدى تعرضت لضغط كبير نتيجة الهجمات الإيرانية، حيث أفادت تقارير بأن إيران بدأت بإضافة ذخائر عنقودية إلى صواريخها، ما قد يزيد من استنزاف المخزون الإسرائيلي.وقال مسؤول أميركي لموقع سيمافور: "كنا نتوقع هذا النقص، وراقبناه منذ عدة أشهر"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تواجه نقصا مماثلا في الصواريخ الاعتراضية الخاصة بها، وهو ما يثير قلقا واسعا حول استنزاف المخزون الأميركي في حال استمرار العمليات العسكرية لفترة طويلة.