تقرير: إسرائيل تواجه نقصا حادا في الصواريخ الاعتراضية
15 March 2026
7 mins ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: وكالات:كشف موقع "سيمافور" الإخباري الأميركي، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن إسرائيل تعاني نقصا حادا في صواريخ اعتراض الصواريخ الباليستية مع استمرار الحرب مع إيران.
وأشار موقع "سيمافور"، في تقرير حصري، إلى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل أيام بوجود "نقص كبير" في الصواريخ الاعتراضية، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في مواجهة إيران ولبنان، وسط تبادل للقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة.
جدير بالذكر أن منظومة الدفاع الإسرائيلية طويلة المدى تعرضت لضغط كبير نتيجة الهجمات الإيرانية، حيث أفادت تقارير بأن إيران بدأت بإضافة ذخائر عنقودية إلى صواريخها، ما قد يزيد من استنزاف المخزون الإسرائيلي.
وقال مسؤول أميركي لموقع سيمافور: "كنا نتوقع هذا النقص، وراقبناه منذ عدة أشهر"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تواجه نقصا مماثلا في الصواريخ الاعتراضية الخاصة بها، وهو ما يثير قلقا واسعا حول استنزاف المخزون الأميركي في حال استمرار العمليات العسكرية لفترة طويلة.
Just in
07 :39
غارة إسرائيلية على بلدة دبين في جنوب لبنان
07 :35
وول ستريت جورنال الأميركية: الأوروبيون قد يترددون في مساعدة واشنطن في معركة أغلبهم لا يبدو مؤيدًا لها
07 :31
وكالة تسنيم: القبض على 20 شخصا في شمال غرب إيران بتهمة إبلاغ إسرائيل بتفاصيل موقع عسكري
07 :30
احصاءات غرفة التحكم: قتيلان و13 جريحا في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الاخيرة
07 :25
وول ستريت جورنال الأميركية: لا يبدو أن إيران ستتراجع رغم تصريحات ترامب الأخيرة
07 :18
فرنسا: موقفنا في الشرق الأوسط دفاعي ولم يتغير حتى الآن
