قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة دمرت "معظم جزيرة خرج" الإيرانية، مشيرا إلى أن واشنطن قد تشن ضربات جديدة على الجزيرة التي تعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط الإيراني.



وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة إن بي سي نيوز أن الضربات الأميركية "دمرت تماما" معظم الجزيرة، لافتا إلى أن طهران تبدو مستعدة لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع، لكن "الشروط ليست جيدة بما يكفي بعد".



وتابع قائلا إن الولايات المتحدة "قد تضربها بضع مرات أخرى".