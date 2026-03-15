ترامب: دمرنا معظم جزيرة خرج وقد نشن ضربات جديدة
15 March 2026
18 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة دمرت "معظم جزيرة خرج" الإيرانية، مشيرا إلى أن واشنطن قد تشن ضربات جديدة على الجزيرة التي تعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط الإيراني.
وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة إن بي سي نيوز أن الضربات الأميركية "دمرت تماما" معظم الجزيرة، لافتا إلى أن طهران تبدو مستعدة لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع، لكن "الشروط ليست جيدة بما يكفي بعد".
وتابع قائلا إن الولايات المتحدة "قد تضربها بضع مرات أخرى".
Just in
04 :33
إعلام إسرائيلي: صواريخ إيران تضرب قلب "البلاد"... انفجارات وحرائق في "تل أبيب" (الميادين) تتمة
04 :27
هجوم صاروخي إيراني مكثف على إسرائيل فجر الأحد وسط حالة ذعر واسعة (روسيا اليوم) تتمة
04 :20
المقاومة: استهدفنا تجمّعاً لجنود “جيش” العدوّ الإسرائيليّ في خلّة المحافر في خراج بلدة العديسة الحدوديّة في جنوب لبنان بصلية صاروخيّة كبيرة
04 :18
وزارة الصحة اللبنانية : استشهاد أربعة مواطنين وإصابة مواطنين اثنين بجروح في حصيلة نهائية على حارة صيدا في مدينة صيدا
04 :17
وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد سبعة مواطنين من بينهم أربعة أطفال وإصابة خمسة بجروح في حي الراهبات في مدينة النبطية
22 :55
الخارجية الفرنسية: لا خطة لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله تتمة
Other stories
فرنسا مستعدة لتسهيل واستضافة محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل
بعد استهداف قاعدة فرنسية في العراق… اتصال بين ماكرون والسوداني
عن الحرب على لبنان.. سيناتور أميركي: لا يمكن التواطؤ في حروب نتنياهو
كوريا الشمالية أطلقت نحو عشرة صواريخ بالستية
ترامب: نفّذنا واحدة من أقوى الغارات في الشرق الأوسط...
«إف بي آي» يحقق في إطلاق نار بجامعة في فرجينيا بوصفه «عملاً إرهابياً»
إدارة ترمب تنتقد «سي إن إن» بعد بث جزء من بيان مرشد إيران الجديد
مسؤولون إسرائيليون: هاجمنا إيران من دون خطة واقعية لتغيير النظام
كيف أنفق هيغسيث 93 مليار دولار في شهر؟
مقتل مهاجم بعد اقتحامه كنيسا يهودياً في ميشيغان الأميركية بشاحنة
شرطة بريطانيا تستخدم نهر التايمز فاصلاً بين مظاهرات مناصرة ومناهضة لإيران
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب وسط تركيا
ترامب: ترقّبوا ما سيحدث..!
سكاي نيوز عربية: أميركا.. مقتل شخص اقتحم كنيسا يهوديا في ميشيغين بشاحنة
سكاي نيوز عربية: صحيفة: أميركا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران
الاستخبارات الأمريكية: النظام الإيراني لا يزال متماسكا ولا مؤشرات على انهيار وشيك
الميادين: المقاومة العراقية تسقط طائرة "KC-135" أميركية غربي العراق ومقتل طاقمها... والقيادة المركزية الأميركية تعترف
نشرة أمنية أمريكية حذرت من احتمال تنفيذ إيران هجمات في كاليفورنيا
النرويج تعتقل 3 مشتبهين بتفجير السفارة الأميركية
حرب إيران تكلف أمريكا 11.3 مليار دولار في أسبوع واحد
إعلام إسرائيلي: صواريخ إيران تضرب قلب "البلاد"... انفجارات وحرائق في "تل أبيب"
15 March 2026
هجوم صاروخي إيراني مكثف على إسرائيل فجر الأحد وسط حالة ذعر واسعة
15 March 2026
الخارجية الفرنسية: لا خطة لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله
14 March 2026
سلسلة استهدافات جديدة لـ"حزب الله" واشتباكات مباشرة مع قوات معادية في الخيام
14 March 2026
جورج عطالله: كأن مآسينا تستنسخ بعضها
14 March 2026
ندى البستاني: ١٤ آذار مش بس ذكرى ولا تاريخ عابر
14 March 2026
مجزرة اسرائيلية في ميفدون واستشهاد عائلة
14 March 2026
مارتين نجم كتيلي في ذكرى 14 آذار: من وقتها كان الخيار قاطع: الشرعية والدولة والجيش
14 March 2026
EXCLUSIVE
خاص- بين خارك وهرمز: التصعيد يرسم ملامح مرحلة جديدة
14 March 2026
أكسيوس: مقترح فرنسي لانهاء الحرب في لبنان وهذه تفاصيله
