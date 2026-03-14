أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنّه أجرى أمس مباحثات مع الرئيس جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وشدد على أنّه "يجب بذل كل ما من شأنه الحيلولة دون انزلاق لبنان إلى الفوضى".

وقال ماكرون: "على حزب الله أن يوقف فورًا نهجه التصعيدي. وعلى إسرائيل أن تتخلى عن أي هجوم واسع النطاق، وأن توقف غاراتها المكثفة، في وقتٍ فرّ فيه بالفعل مئات الآلاف من السكان من القصف".

أضاف: "قد أبدت السلطة التنفيذية اللبنانية استعدادها للدخول في محادثات مباشرة مع إسرائيل. وينبغي أن تكون جميع مكوّنات البلاد ممثَّلة فيها. وعلى إسرائيل أن تغتنم هذه الفرصة للشروع في محادثات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإيجاد حلٍّ دائم، وتمكين السلطات اللبنانية من تنفيذ التزاماتها بما يعزّز سيادة لبنان".

وأكد أن "فرنسا مستعدة لتيسير هذه المحادثات من خلال استضافتها في باريس".