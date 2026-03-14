أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تناول التطورات الأمنية في العراق، في أعقاب الهجوم الذي استهدف قوات فرنسية وأدى إلى مقتل أحد العسكريين الفرنسيين وإصابة آخرين.

وكتب ماكرون في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "تحدّثتُ أمس مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وقد قدّم لي تعازيه وتعازي الشعب العراقي في وفاة المساعد أول أرنو فريون، إثر الهجوم غير المقبول الذي أسفر أيضاً عن إصابة عدد من عسكريينا".



وأضاف الرئيس الفرنسي، "أشكره على التزامه بكشف ملابسات هذا الهجوم كاملةً، وتعزيز إجراءات حماية قواتنا الموجودة في العراق، التي تعمل إلى جانب العراقيين في مكافحة الإرهاب".



وأكد ماكرون أن باريس ستواصل التنسيق مع بغداد في المرحلة المقبلة، قائلاً: "سنواصل تنسيقنا وجهودنا من أجل استقرار البلاد وصون سيادتها، وكذلك من أجل خفض التصعيد في المنطقة".

ويأتي هذا الاتصال في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، مع تزايد الهجمات التي تستهدف قواعد وقوات أجنبية في العراق، بالتزامن مع التصعيد العسكري الأوسع في الشرق الأوسط.