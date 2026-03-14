قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز ​في منشور على إنستغرام إن التصعيد العسكري الإسرائيلي لم يعد يقتصر على إيران، بل وصل إلى لبنان.



وأضاف أن إسرائيل قتلت خلال أقل من أسبوعين نحو 570 شخصاً وشرّدت حوالي 750 ألفاً، أي أكثر من 10% من سكان البلاد، لافتًا إلى أن المباني السكنية تُقصف دون سابق إنذار.



وختم ساندرز بالقول إن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في التواطؤ في حروب نتنياهو.