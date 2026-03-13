Tayyar Article
حرس الثورة الإيراني: حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تنسحب نحو الولايات المتحدة بعد استهدافها
13 March 2026
33 mins ago
source: الميادين
الميادين: أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران عن تعرض حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" لأضرار كبيرة إثر استهدافها بالصواريخ والمسيّرات.
وأضاف أن حاملة الطائرات الأميركية تنسحب الآن نحو الولايات المتحدة بعد استهدافها.
