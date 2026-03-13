الميادين: أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران عن تعرض حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" لأضرار كبيرة إثر استهدافها بالصواريخ والمسيّرات.



وأضاف أن حاملة الطائرات الأميركية تنسحب الآن نحو الولايات المتحدة بعد استهدافها.

