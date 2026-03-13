سكاي نيوز عربية: صحيفة: أميركا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران
13 March 2026
28 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلا عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهلكت مخزونا من "الذخائر الحيوية يكفي لسنوات منذ بدء الحرب مع إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاستنزاف السريع للأسلحة شمل صواريخ توماهوك المتطورة بعيدة المدى.
وأبلغت وزارة الدفاع الأميريكية "البنتاغون" الكونغرس بأن الأسبوع الأول من الحرب مع إيران كلّف 11.3 مليار دولار، وفق شخص مطلع على الموضوع.
وقدم البنتاغون هذا التقدير للكونغرس في إحاطة عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
وذكر الجيش أنه أنفق 5 مليارات دولار على الذخائر وحدها خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الحرب، وفقما ذكرت "الأسوشيتد برس".
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ألمحت في وقت سابق إلى أنها سترسل للكونغرس طلبا لتمويل إضافي للحرب، لكن هذه الفكرة يبدو أنها تباطأت في الوقت الحالي.
