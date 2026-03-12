Tayyar Article
الجيش الكويتي: إصابتان وأضرار مادية في هجوم معاد بطائرة مسيّرة استهدف عمارة سكنية جنوب البلاد
12 March 2026
1 min ago

07 :52
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: الجيش الإسرائيلي رفع عدد مواقعه جنوبي لبنان من 5 إلى 18
07 :49
كم بلغت تكلفة الأسبوع الأول من الحرب مع إيران؟ تتمة
07 :43
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: مقربون من نتنياهو يضغطون لتعزيز وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان
07 :28
الجيش الإسرائيلي: نفّذنا سلسلة غارات خلال الليل استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في لبنان بينها مبانٍ في الضاحية الجنوبية
07 :17
وكالة "مهر" الإيرانية: هجوم أميركي إسرائيلي جديد فجر اليوم على المنطقة الصناعية في مدينة رباط كريم جنوب طهران
07 :12
التحكم المروري: 5 حوادث وقتيلان و5 جرحى في الـ 24 ساعة الماضية
فصائل عراقية توجه تحذيراً للشرع من التحرك في اتجاه لبنان!
ماكرون: لا تأكيدات بشأن زرع إيران ألغاما بحرية في مضيق هرمز
ظهر في مقطع فيديو "للحزب"... من هو الجندي الإسرائيلي المصاب؟
ترامب: "لم يتبق شيء يذكر" لاستهدافه في إيران
اعتقال مواطن روسي خطط لهجمات مسيرات على طائرات عسكرية
"المطر الأسود" في طهران.. ظاهرة صحية خطيرة
إصابة ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا حتى الآن في الحرب مع إيران
مقتل 6 في حريق بحافلة سويسرية بعد إضرام أحد الركاب النار في نفسه
عثرت على إبستين ميتاً في زنزانته.. حارسة السجن تلقت أموالاً غامضة
إدارة ترمب: كلفة أول يومين للحرب على إيران 5.6 مليار دولار
كندا.. إطلاق نار على القنصلية الأميركية في تورونتو ولا أنباء عن إصابات
بعد أنباء إصابته… نجل بزشكيان يكشف ما جرى مع مجتبى خامنئي
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل ترصد اختراقاً إيرانياً لكاميرات المراقبة
مسؤولون بالبنتاغون: الجيش الإيراني يعدّل تكتيكاته
الميادين: حرس الثورة أطلق الموجة 37 من "وعد صادق 4" الأعنف منذ بدء الحرب
ويتكوف: دمرنا مراكز التخصيب الرئيسية في ثلاث منشآت بإيران
واشنطن بوست: مسيّرة أصابت مركزاً لوجستياً رئيسياً للدبلوماسيين الأميركيين في العراق
سكاي نيوز عربية: واشنطن تكشف عدد الأهداف التي ضربتها في إيران منذ بدء الحرب
رويترز: البحرية الأميركية تبلغ قطاع الشحن تعذّر مرافقة السفن إلى مضيق هرمز حالياً
السفير الايرلندي: تخصيص بلاده ٣ ملايين يورو للنازحين
كم بلغت تكلفة الأسبوع الأول من الحرب مع إيران؟
12 March 2026
الجمهورية: لا تطمينات
12 March 2026
عناوين الصحف ليوم الخميس 12 آذار 2026
12 March 2026
أسرار الصحف ليوم الخميس 12 آذار 2026
12 March 2026
دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى
12 March 2026
الأخبار: حرب إسرائيلية على الأطفال: تشوّهات قاتلة وجراح مُعقّدة
12 March 2026
الأخبار: «الضباط الوطنيون»: حذار وضع الجيش في وجه الناس
12 March 2026
تذبذب عوائد سندات اليورو وسط ترقب المستثمرين تقلبات أسعار النفط
12 March 2026
"القناة 14" العبرية: حزب الله تعلم من أخطاء المعركة السابقة وانتقل من الدفاع للهجوم... وينفذ ضربات استباقية بقوة نارية هائلة
12 March 2026
الشرق الاوسط السعودية: حريق محدود إثر سقوط «مسيّرة» على مبنى في دبي
12 March 2026