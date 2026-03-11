الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل ترصد اختراقاً إيرانياً لكاميرات المراقبة
11 March 2026
5 mins ago
source: الشرق الأوسط
الشرق الأوسط السعودية: تل أبيب:قالت مديرية الأمن السيبراني الإسرائيلية إنها رصدت «عشرات الاختراقات الإيرانية لكاميرات المراقبة لأغراض التجسس» منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، في تطور يعكس اتساع المواجهة الرقمية المرافقة للتصعيد العسكري بين الطرفين.
وفي هذا السياق، دعت هيئة «سايبر إسرائيل» الجمهور إلى توخي الحذر، مشيرة في منشور على منصة «إكس» إلى أنها تعمل على تنبيه مئات من مالكي الكاميرات، مع حثّهم على تغيير كلمات المرور وتحديث البرمجيات لمنع أي مخاطر أمنية وطنية أو شخصية.
07 :23
"رويترز": دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
07 :22
غارة على حربتا في البقاع الشمالي
07 :09
التلفزيون الإيراني: أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في محافظة كرمان
07 :02
روسيا: تاس: نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف يصف الهجوم على إيران بأنه عدوان مسلح غادر وغير مبرر
06 :46
مسؤولون بالبنتاغون: الجيش الإيراني يعدّل تكتيكاته (New York Times) تتمة
06 :38
كوريا الشمالية تدين العدوان على إيران وترحب بتعيين المرشد الجديد
11 March 2026
11 March 2026
11 March 2026
11 March 2026
11 March 2026
11 March 2026
11 March 2026
11 March 2026
11 March 2026
11 March 2026