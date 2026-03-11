Tayyar Article
الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط 8 طائرات مسيّرة
11 March 2026
1 min ago
source: سكاي نيوز عربية
Just in
07 :23
"رويترز": دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
07 :22
غارة على حربتا في البقاع الشمالي
07 :09
التلفزيون الإيراني: أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في محافظة كرمان
07 :02
روسيا: تاس: نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف يصف الهجوم على إيران بأنه عدوان مسلح غادر وغير مبرر
06 :51
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل ترصد اختراقاً إيرانياً لكاميرات المراقبة (الشرق الأوسط) تتمة
06 :46
مسؤولون بالبنتاغون: الجيش الإيراني يعدّل تكتيكاته (New York Times) تتمة
Other stories
واشنطن بوست: مسيّرة أصابت مركز لوجستي رئيسي للدبلوماسيين الأميركيين في العراق
سكاي نيوز عربية: واشنطن تكشف عدد الأهداف التي ضربتها في إيران منذ بدء الحرب
رويترز: البحرية الأميركية تبلغ قطاع الشحن تعذّر مرافقة السفن إلى مضيق هرمز حالياً
السفير الايرلندي: تخصيص بلاده ٣ ملايين يورو للنازحين
الرئيس: كوريا الجنوبية لا تستطيع منع القوات الأمريكية من إعادة نشر أسلحتها
«الأطلسي» يجري تدريبات في القطب الشمالي تركز على جاهزية المدنيين
الديمقراطيون يهددون بعرقلة مجلس الشيوخ بسبب حرب إيران
تايوان: أمريكا لم تتواصل معنا بشأن نقل أسلحة إلى الشرق الأوسط
ألمانيا تعلن سحب موظفي سفارتها في العراق مؤقتاً
مكتب التحقيقات الفيدرالي يوسع تحقيقاته في انتخابات 2020 الرئاسية
تقرير يكشف مفاجأة عن مجتبى خامنئي…
انتقادات غير مسبوقة وتشكيك برواية ترامب ونتنياهو حول إيران!
"يديعوت أحرونوت": مستشاري ترامب يحثّونه على إعداد خطة للخروج من الحرب
ترامب: إيران تمتلك صواريخ "توماهوك" الأميركية
التايمز: بريطانيا تتريث في إرسال حاملة طائرات للشرق الأوسط
الأخبار: ترامب يصوغ سردية «انتصار»: تمهيدٌ لإنهاء الحرب؟
الشرق الأوسط السعودية: الحرس الثوري الإيراني: نحن من سيحدد نهاية الحرب
السعودية: تدمير «باليستي» و«مسيّرتين» في الشرقية والخرج
حرس الثورة: دمرنا كل البنى التحتية العسكرية الأميركية في المنطقة وإيران ستحدّد نهاية الحرب
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تعلن استهداف مواقع عسكرية إيرانية ومدارج جوية
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل ترصد اختراقاً إيرانياً لكاميرات المراقبة
11 March 2026
مسؤولون بالبنتاغون: الجيش الإيراني يعدّل تكتيكاته
11 March 2026
نشاط بدني قصير يعزّز الذاكرة
11 March 2026
الجمهورية: إسرائيل ربما تكون جدّياً في صدد التحضير لعملية برية واسعة
11 March 2026
الميادين: حرس الثورة أطلق الموجة 37 من "وعد صادق 4" الأعنف منذ بدء الحرب
11 March 2026
ويتكوف: دمرنا مراكز التخصيب الرئيسية في ثلاث منشآت بإيران
11 March 2026
شركات الطيران ترفع أسعار تذاكر السفر مع ارتفاع تكاليف الوقود
11 March 2026
استهداف شقة في مبنى سكني في منطقة عائشة بكار... التفاصيل
11 March 2026
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2026
11 March 2026
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2026
11 March 2026