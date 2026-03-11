مصادر تقول لوكالة "رويترز" إن البحرية الأميركية أبلغت قطاعي الشحن والنفط بعدم قدرتها حالياً على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز بسبب ارتفاع خطر الهجمات منذ اندلاع الحرب على إيران.



نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر، أنّ البحرية الأميركية أبلغت قطاع الشحن أن مرافقة السفن إلى مضيق هرمز غير ممكنة في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أنّها عقدت اجتماعات إحاطة منتظمة مع قطاعي الشحن والنفط، وقالت خلال تلك الاجتماعات إنها غير قادرة على توفير مرافقة حالياً.



وقالت المصادر، إنّ "البحرية الأميركية رفضت طلبات شبه يومية من قطاع الشحن لتوفير مرافقة عسكرية عبر مضيق هرمز منذ بداية الحرب على إيران، قائلة إن خطر الهجمات مرتفع للغاية في الوقت الحالي".



كلام البحرية الأميركية يأتي مناقضاً لما أعلن عنه وزير الطاقة الأميركي كريس رايت على حسابه على "إكس" ثم عاد وحذفه، عن أنّ "الولايات المتحدة رافقت ناقلة نفط وعبرت مضيق هرمز بنجاح".



خصوصاً وأنّه لطالما أبدى ترامب استعداد بلاده لمرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز، مهدّداً إيران بضربات قاسية إن منعت ذلك.





إيران: أي سفينة للمعتدين لن تمرّ من مضيق هرمز

وعلّق رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على ذلك، قائلاً بسخرية: "‏هل عبرت ناقلة نفط مضيق هرمز بمرافقة سفن تابعة للبحرية الأميركية؟"، مضيفاً: "ربما حدث ذلك فقط على بلاي ستيشن".





وكان قد أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أنه لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين على إيران عبور مضيق هرمز.



وبحسب "رويترز"، تشير تقييمات البحرية إلى "استمرار اضطراب صادرات النفط في الشرق الأوسط، وتعكس اختلافاً عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير مرافقة بحرية كلما دعت الحاجة لاستئناف الشحنات المنتظمة على طول الممر المائي الرئيسي".

أهمية المضيق

يُعدّ مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، لأنه يربط بين الخليج العربي وخليج عُمان ثم بالمحيطات. وهو ممر رئيسي لنقل كميات ضخمة من النفط والغاز من دول الخليج إلى مختلف دول العالم، وأي اضطراب في الملاحة فيه قد يؤثر مباشرة في إمدادات الطاقة العالمية وأسعارها.