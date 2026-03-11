رويترز: البحرية الأميركية تبلغ قطاع الشحن تعذّر مرافقة السفن إلى مضيق هرمز حالياً
11 March 2026
11 secs ago
source: Reuters
مصادر تقول لوكالة "رويترز" إن البحرية الأميركية أبلغت قطاعي الشحن والنفط بعدم قدرتها حالياً على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز بسبب ارتفاع خطر الهجمات منذ اندلاع الحرب على إيران.
نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر، أنّ البحرية الأميركية أبلغت قطاع الشحن أن مرافقة السفن إلى مضيق هرمز غير ممكنة في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أنّها عقدت اجتماعات إحاطة منتظمة مع قطاعي الشحن والنفط، وقالت خلال تلك الاجتماعات إنها غير قادرة على توفير مرافقة حالياً.
وقالت المصادر، إنّ "البحرية الأميركية رفضت طلبات شبه يومية من قطاع الشحن لتوفير مرافقة عسكرية عبر مضيق هرمز منذ بداية الحرب على إيران، قائلة إن خطر الهجمات مرتفع للغاية في الوقت الحالي".
كلام البحرية الأميركية يأتي مناقضاً لما أعلن عنه وزير الطاقة الأميركي كريس رايت على حسابه على "إكس" ثم عاد وحذفه، عن أنّ "الولايات المتحدة رافقت ناقلة نفط وعبرت مضيق هرمز بنجاح".
خصوصاً وأنّه لطالما أبدى ترامب استعداد بلاده لمرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز، مهدّداً إيران بضربات قاسية إن منعت ذلك.
إيران: أي سفينة للمعتدين لن تمرّ من مضيق هرمز
وعلّق رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على ذلك، قائلاً بسخرية: "هل عبرت ناقلة نفط مضيق هرمز بمرافقة سفن تابعة للبحرية الأميركية؟"، مضيفاً: "ربما حدث ذلك فقط على بلاي ستيشن".
وكان قد أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أنه لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين على إيران عبور مضيق هرمز.
وبحسب "رويترز"، تشير تقييمات البحرية إلى "استمرار اضطراب صادرات النفط في الشرق الأوسط، وتعكس اختلافاً عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير مرافقة بحرية كلما دعت الحاجة لاستئناف الشحنات المنتظمة على طول الممر المائي الرئيسي".
أهمية المضيق
يُعدّ مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، لأنه يربط بين الخليج العربي وخليج عُمان ثم بالمحيطات. وهو ممر رئيسي لنقل كميات ضخمة من النفط والغاز من دول الخليج إلى مختلف دول العالم، وأي اضطراب في الملاحة فيه قد يؤثر مباشرة في إمدادات الطاقة العالمية وأسعارها.
04 :18
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض 3 مسيرات في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
04 :16
ترامب: دمرنا 10 زوارق إيرانية لزرع الألغام (سكاي نيوز عربية)
04 :06
إيران: حرس الثورة: تم اطلاق وابل من صواريخ خرمشهر ذات رؤوس حربية ثقيلة تزن 2 طن على قواعد الجيش الاميركي قي المنطقة
04 :05
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران، يجب الدخول فوراً إلى الملاجئ
03 :47
إعلام العدو: رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الوسط
23 :59
القيادة المركزية الأميركية: قضينا على 16 ناقلة ألغام إيرانية قرب مضيق هرمز
السفير الايرلندي: تخصيص بلاده ٣ ملايين يورو للنازحين
الرئيس: كوريا الجنوبية لا تستطيع منع القوات الأمريكية من إعادة نشر أسلحتها
«الأطلسي» يجري تدريبات في القطب الشمالي تركز على جاهزية المدنيين
الديمقراطيون يهددون بعرقلة مجلس الشيوخ بسبب حرب إيران
تايوان: أمريكا لم تتواصل معنا بشأن نقل أسلحة إلى الشرق الأوسط
ألمانيا تعلن سحب موظفي سفارتها في العراق مؤقتاً
مكتب التحقيقات الفيدرالي يوسع تحقيقاته في انتخابات 2020 الرئاسية
تقرير يكشف مفاجأة عن مجتبى خامنئي…
انتقادات غير مسبوقة وتشكيك برواية ترامب ونتنياهو حول إيران!
"يديعوت أحرونوت": مستشاري ترامب يحثّونه على إعداد خطة للخروج من الحرب
ترامب: إيران تمتلك صواريخ "توماهوك" الأميركية
التايمز: بريطانيا تتريث في إرسال حاملة طائرات للشرق الأوسط
الأخبار: ترامب يصوغ سردية «انتصار»: تمهيدٌ لإنهاء الحرب؟
الشرق الأوسط السعودية: الحرس الثوري الإيراني: نحن من سيحدد نهاية الحرب
السعودية: تدمير «باليستي» و«مسيّرتين» في الشرقية والخرج
حرس الثورة: دمرنا كل البنى التحتية العسكرية الأميركية في المنطقة وإيران ستحدّد نهاية الحرب
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تعلن استهداف مواقع عسكرية إيرانية ومدارج جوية
"شخص خطِر للغاية".. غارديان تحذر من الاستعراض العدواني لوزير الحرب الأمريكي
كيم يشيد بنساء بلاده: دعامة صلبة للثورة رغم الضعف الجسدي
انفجار عند مدخل السفارة الأميركية في أوسلو
