تبلغ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عبر السفير الايرلندي المعتمد لدى لبنان والقاهرة ايدان اوهارا، عن اعلان وزارة الشؤون الخارجية والتجارية الايرلندية تخصيص ثلاثة ملايين يورو كمساعدات إنسانية للبنان.