السفير الايرلندي: تخصيص بلاده ٣ ملايين يورو للنازحين
10 March 2026
7 secs ago
source: tayyar.org
تبلغ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عبر السفير الايرلندي المعتمد لدى لبنان والقاهرة ايدان اوهارا، عن اعلان وزارة الشؤون الخارجية والتجارية الايرلندية تخصيص ثلاثة ملايين يورو كمساعدات إنسانية للبنان.
Just in
19 :11
الجديد: غارة تحذيرية على حارة صيدا
19 :08
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعًا لآليات العدو الإسرائيليّ وجنوده في خلة المحافر في محيط بلدة العديسة جنوب لبنان
19 :07
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على معظم الأصول المركزية لقوات الباسيج في غرب إيران
19 :00
الوكالة الوطنية: غارة على نقطة للهيئة الصحية في حناوية ولا إصابات
18 :59
اليونيفيل: سهّلنا نقل عشرات المدنيين إلى برّ الأمان من عدة قرى في جنوب لبنان
18 :56
وحدة إدارة الكوارث تنشر تقريرها اليومي... هذه هي الأعداد! تتمة
وحدة إدارة الكوارث تنشر تقريرها اليومي... هذه هي الأعداد!
10 March 2026
"لبنان القوي" يطعن بقرار التمديد!
10 March 2026
تعميم صورة لقاصر مفقودة... هل تعرفون عنها شيئًا؟
10 March 2026
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السرايا
10 March 2026
بيان عاجل إلى سكان هذه القرى الجنوبية!
10 March 2026
EXCLUSIVE
كواليس - نائب مرّ من أمام رعد بلا سلام ولا كلام!
10 March 2026
توضيحٌ من بلديّة جونية: إليكم ما حصل...
10 March 2026
خطوة جديدة لنيمار نحو مونديال 2026
10 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - الحزب يجدد الثقة ببري!
10 March 2026
EXCLUSIVE
كواليس - نواب عارضوا التمديد يضحكون في سرّهم!
10 March 2026