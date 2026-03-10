تصاعدت في إسرائيل خلال الساعات الماضية الانتقادات الإعلامية لأداء القيادة السياسية في ظل الحرب المتواصلة مع إيران وتداعياتها على الجبهة الشمالية، حيث شككت تقارير وتحليلات صحافية إسرائيلية في الرواية الرسمية التي يقدمها كل من الرئيس الأميركي ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو حول مسار المواجهة.



وفي هذا السياق، اعتبرت صحيفة "هارتس" أن ترامب ونتنياهو "يضللان الجمهور" في ما يتعلق بملف إيران، مشيرة إلى أن سجلّهما في إدارة المواجهة معها لم يكن ناجحاً كما يُصوَّر للرأي العام.



وأضافت الصحيفة أن إيران "لم تنتهك الاتفاق النووي"، مؤكدة أنها التزمت ببنوده، قبل أن يقرر ترامب الانسحاب منه عام 2018، في خطوة قالت إن نتنياهو لعب دوراً أساسياً في دفع الإدارة الأميركية لاتخاذها.



كما انتقدت الصحيفة تصريحات ترامب التي قلّل فيها من تداعيات الحرب الاقتصادية، معتبرة أن وصفها بـ"المسألة التافهة" قد لا يلقى صدى لدى الناخبين الأميركيين، خصوصاً في ظل ارتفاع التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالحرب والتوتر الإقليمي.



وفي سياق متصل، عكست وسائل إعلام إسرائيلية أخرى حالة القلق داخل المجتمع الإسرائيلي، إذ تساءلت "القناة 12 الاسرائيلية" عن كيفية تمكن سكان المناطق القريبة من الحدود مع لبنان من العودة إلى حياتهم الطبيعية صباحاً "وكأن شيئاً لم يحدث خلال الليل"، في إشارة إلى التصعيد العسكري المتكرر والضربات المتبادلة على الجبهة الشمالية.



وتأتي هذه المواقف الإعلامية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً واسعاً في إطار الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في 28 شباط، وترافقت مع ضربات عسكرية متبادلة وارتفاع حدة التوتر على عدة جبهات.

