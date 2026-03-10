الشرق الأوسط السعودية: الحرس الثوري الإيراني: نحن من سيحدد نهاية الحرب
-
10 March 2026
-
5 secs ago
-
-
الشرق الأوسط السعودية: لندن:أكد «الحرس الثوري» الإيراني، الثلاثاء، أن إيران هي من «ستحدد نهاية الحرب» في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الحرب ضد إيران ستنتهي «قريباً جداً».
وقال المتحدث باسم «الحرس الثوري»، في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية: «نحن من سيحدد نهاية الحرب»، مضيفاً: «أصبحت معادلات المنطقة ووضعها المستقبلي الآن في أيدي قواتنا المسلحة. القوات الأميركية لن تنهي الحرب».
وأكد «الحرس» أن إيران لن تسمح بتصدير «لتر واحد من النفط» من المنطقة في حال استمرار الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
-
Just in
-
06 :53
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: البنتاغون يستعين بمخزونه من صواريخ باتريوت في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (الميادين)
-
06 :52
الجمهورية: هجوم مشبوه يستهدف قائد الجيش (الجمهورية) تتمة
-
06 :46
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
-
06 :37
رويترز: شركات الطيران تبدأ رفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع أسعار الوقود
-
06 :35
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2026 تتمة
-
06 :28
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2026 تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
السعودية: تدمير «باليستي» و«مسيّرتين» في الشرقية والخرج
-
حرس الثورة: دمرنا كل البنى التحتية العسكرية الأميركية في المنطقة وإيران ستحدّد نهاية الحرب
-
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تعلن استهداف مواقع عسكرية إيرانية ومدارج جوية
-
"شخص خطِر للغاية".. غارديان تحذر من الاستعراض العدواني لوزير الحرب الأمريكي
-
كيم يشيد بنساء بلاده: دعامة صلبة للثورة رغم الضعف الجسدي
-
انفجار عند مدخل السفارة الأميركية في أوسلو
-
إيران تطلق أول رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل بعد انتخاب مرشدها الجديد
-
انفجار أمام كنيس في لييج البلجيكية دون وقوع إصابات
-
ترامب وصفه بالشخصية الضعيفة.. من هو المرشد الإيراني الجديد؟
-
الشرق الأوسط السعودية: الهجمات على السفن في مضيق هرمز...10 بلاغات و7 قتلى
-
وزير خارجية إيران يرفض وقف النار: سنواصل القتال
-
الإمارات تنفي!
-
ترامب يتوعد إيران بمزيد من الضربات ويطالبها بـ"الاستسلام"
-
إصابة 3 أشخاص في البحرين جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني
-
روسيا اليوم: "انطلاق الموجة 26"... الحرس الثوري: العدو وقع في 3 أخطاء حسابية فادحة
-
سكاي نيوز عربية: الكويت: استشهاد ضابطين من أمن الحدود
-
سكاي نيوز عربية: دويّ انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو
-
الميادين: حرس الثورة الإيراني يضرب مصفاة حيفا
-
الرياض تحض طهران على الابتعاد عن الحسابات الخاطئة
-
لاريجاني يعلن عن أسر جنود اميركيين!
-
-
Just in
-
06 :53
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: البنتاغون يستعين بمخزونه من صواريخ باتريوت في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (الميادين)
-
06 :52
الجمهورية: هجوم مشبوه يستهدف قائد الجيش (الجمهورية) تتمة
-
06 :46
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
-
06 :37
رويترز: شركات الطيران تبدأ رفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع أسعار الوقود
-
06 :35
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2026 تتمة
-
06 :28
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2026 تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الجمهورية: هجوم مشبوه يستهدف قائد الجيش
-
-
-
10 March 2026
-
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2026
-
-
-
10 March 2026
-
خطر خفي بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن يجعلك "أسوأ حالا"!
-
-
10 March 2026
-
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2026
-
-
-
10 March 2026
-
الأخبار: السلطة تستجدي التفاوض مقابل إهمال اميركي لعون وسلام
-
-
-
10 March 2026
-
ترامب: إيران تمتلك صواريخ "توماهوك" الأميركية
-
-
-
10 March 2026
-
التايمز: بريطانيا تتريث في إرسال حاملة طائرات للشرق الأوسط
-
-
-
10 March 2026
-
اليابان: وكالة الطاقة الدولية طالبت بـ«سحب منسق» للمخزونات
-
-
10 March 2026
-
الميادين: في كمين محكم... المقاومة في لبنان تدمر 3 دبابات "ميركافا" إسرائيلية في الخيام
-
-
-
10 March 2026
-
الأخبار: ترامب يصوغ سردية «انتصار»: تمهيدٌ لإنهاء الحرب؟
-
-
-
10 March 2026