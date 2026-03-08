Tayyar Article
مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني العسكري: إذا كان العدو يستطيع تحمل سعر للنفط يتجاوز 200 دولار للبرميل فليستمر في هذه اللعبة
08 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
19 :49
مراسل المنار : 14 إصابة بين شهيد وجريح من العاملين السوريين اثر تعرض مزرعة دجاج في بلدة يحمر الشقيف لقصف مدفعي إسرائيلي ثقيل
19 :42
مراسل الجديد:
- شهداء وجرحى جراء الغارة التي استهدفت عمالاً في بلدة يحمر الشقيف وفرق الاسعاف لا تستطيع الوصول بسبب خطورة المنطقة
- غارة استهدفت نحو 15 عاملاً معظهم سوريين في بلدة يحمر الشقيف
19 :34
بلومبرغ عن 3 مسؤولين دبلوماسيين: ترامب يدرس خيار نشر قوات خاصة على الأرض للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني
19 :26
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض طائرة مسيرة كانت متجهة إلى حقل الشيبة النفطي
19 :26
المراسل العسكري "الإسـرائيـلي" آفي أشكنـازي: الوضع الهجين الذي يجلس فيه الجنود داخل الدبابات في عمق الأراضي اللبنانية هو وضع خطير أشبه بـ "بطّ في ميدان رماية"
19 :17
قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإيرانية العميد مجيد موسوي: يقولون إن حاملة الطائرات جرالد فورد قادمة.. نحن بانتظارها
