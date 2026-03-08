الإمارات تنفي!
08 March 2026
نفى مسؤول إماراتي رفيع المستوى، في تصريح لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة متورطة في غارة استهدفت محطة لتحلية المياه في إيران.
وبحسب الصحيفة، فإن "الإمارات لن تستهدف هدفًا مدنيًا للدخول في الحرب، مشيرة إلى أن أي تحرك عسكري محتمل سيقتصر على مواقع عسكرية وليس منشآت مدنية".
كما نفى الجيش الإسرائيلي بدوره أي تورط له في الغارة التي تحدثت عنها تقارير إعلامية.
وكانت تقارير أولية قد أشارت إلى أن الإمارات نفذت ضربة استهدفت منشأة إيرانية لتحلية المياه، في ما كان سيُعد أول رد لها على الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ في ظل التصعيد العسكري المتصاعد في المنطقة.
بالصور: إستشهاد مصمّم المعارك السينمائي اللبناني!
