أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في البحرين اليوم الأحد جراء سقوط شظايا صاروخ بمنطقة المحرق شمال البلاد.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على منص إكس: إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح، ووقعت أضرار مادية، جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني على مبنى إحدى الجامعات بمنطقة المحرق.

كما أوضحت الوزارة أن إيران قصفت بشكل عشوائي أهدافاً مدنية وألحقت أضراراً مادية بمحطة لتحلية المياه إثر هجوم بطائرة مسيرة.

وكانت الداخلية البحرينية أعلنت في وقت سابق اليوم عن إصابة شخص، ووقوع أضرار مادية في العاصمة المنامة، جراء سقوط شظايا نتيجة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على دول الخليج.