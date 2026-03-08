سكاي نيوز عربية: الكويت: استشهاد ضابطين من أمن الحدود
08 March 2026
08 March 2026
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: نعت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، "المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية".
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن "الشهيدين استشهدا خلال تنفيذ مهمة أمنية ضمن المهام الموكلة إلى وزارة الداخلية".
وأعربت الوزارة عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب، مؤكدة أن رجال الأمن سيواصلون أداء واجبهم بكل شجاعة وتفانٍ في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
Just in
07 :37
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة تتمة
07 :32
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران
07 :25
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على منزل في بلدة تفاحتا ليلا والمعلومات الأولية تفيد باستشهاد عائلة مؤلفة من ثمانية أشخاص
07 :15
الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية
07 :07
الخارجية الروسية: أمريكا وإسرائيل تتهمان إيران بتطوير أسلحة دمار شامل منذ سنوات (Sputnik News)
07 :00
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات الإنذار طوال الليل في الجولان والجليل بسبب القصف وطائرات مسيرة عبرت من الحدود اللبنانية
Other stories
-
سكاي نيوز عربية: دويّ انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو
الميادين: حرس الثورة الإيراني يضرب مصفاة حيفا
الرياض تحض طهران على الابتعاد عن الحسابات الخاطئة
لاريجاني يعلن عن أسر جنود اميركيين!
بالفيديو: هجوم بمسيرة على برج في دبي!
رئيس مجلس الشورى الإيراني: "ستقابل هذه الجريمة الصارخة برد متناسب"!
بالفيديو: البحرين تقصف إيران؟!
«البناء»: ترامب عالق في هرمز والمخزون… ويستبدل إسقاط النظام بالاستسلام ثم يتراجع
أذربيجان تدّعي إحباط هجمات إيرانية على أراضيها
بالفيديو- الجيش الإيراني نشر مشاهد عن إطلاق صاروخ نحو حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن"
بالفيديو - مُسيّرة تضرب فندق "أرجان روتانا" في أربيل والذي يتواجد فيه جنود أميركيين
الدفاع الإماراتية تعلن حصيلة الاعتداءات الايرانية على اراضيها
خامنئي رفض تسمية خليفته قبل استهدافه
تحقيق أمريكي يرجّح مسؤولية واشنطن عن قصف مدرسة بإيران
بعد تصويت الكونغرس.. هل أصبح ترمب بلا قيود في حربه على إيران؟
ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي بعد انتقادات بسبب إطلاق النار والإنفاق
4 أسئلة تكشف سبب تعطل الملاحة الجوية والبحرية في حروب 2026؟
وزارة العدل الأمريكية تنشر من ملفات إبستين سجلات استجواب امرأة وجهت اتهامات لترامب
خدعة "السبت اليهودي".. تفاصيل جديدة عن استهداف خامنئي بباليستي خرج لحافة الفضاء
ترامب يحدد البلد التالي له بعد إيران..
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
08 March 2026
روسيا اليوم: "انطلاق الموجة 26"... الحرس الثوري: العدو وقع في 3 أخطاء حسابية فادحة
08 March 2026
الديار: البرلمان يُمدّد لنفسه غداً
08 March 2026
الثبات: دخول "مساعدات من الشام ... إلى طرابلس الشام" ... ماذا بعد فشل "إنزال النبي شيت"؟
08 March 2026
النهار: إصطحاب الإسرائيليين لضابط الأمن العام أحمد شكر إلى النبي شيت
08 March 2026
سبوتنيك الدولية: شن حزب الله هجوماً على قواعد الدفاع الجوي والبحرية الإسرائيلية في حيفا بصواريخ دقيقة
08 March 2026
عناوين الصحف ليوم الأحد 8 آذار 2026
08 March 2026
الأنباء الكويتية: نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة بلغت 100%
08 March 2026
إسرائيل تستهدف قادة بارزين تابعين للحرس الثوري في بيروت
08 March 2026
سكاي نيوز عربية: دويّ انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو
08 March 2026