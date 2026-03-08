weather logo
Tayyar Article

رويترز عن الشرطة النرويجية: لم يتضح بعد سبب الانفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو أو هوية "المتورطين فيه"

  • 08 March 2026
  • 1 min ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in