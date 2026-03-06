خدعة "السبت اليهودي".. تفاصيل جديدة عن استهداف خامنئي بباليستي خرج لحافة الفضاء
-
06 March 2026
-
1 min ago
-
-
source: العربية
-
كشفت تقارير إعلامية متعددة أن إسرائيل استخدمت صاروخًا باليستيًا متطورًا من طراز “بلو سبارو” (Blue Sparrow) في الهجوم الذي استهدف المرشد الإيراني علي خامنئي، وأسفر عن مقتله مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين يوم السبت الماضي وفقا لصحيفة نيويورك بوست الأميركية.
وبحسب المصادر، فإن الصاروخ قادر على قطع مسافة تصل إلى نحو 1240 ميلًا، كما يتميز بقدرته على الخروج من الغلاف الجوي للأرض قبل العودة بسرعة عالية نحو الهدف، وهو ما يجعل اعتراضه من قبل أنظمة الدفاع الجوي أمرًا بالغ الصعوبة.
وجرى استخدام الصاروخ خلال عملية عسكرية أطلقت عليها إسرائيل اسم “الغضب الملحمي” (Operation Epic Fury)، حيث استهدفت الضربة مجمع خامنئي وأسفرت عن مقتل عدد من كبار مساعديه.
وأفادت مصادر إسرائيلية أن قوة الانفجار كانت شديدة للغاية لدرجة أن حطامًا من الصاروخ عُثر عليه في مناطق بعيدة.
ووفق المعلومات، أقلعت مقاتلات إسرائيلية من طراز F-15 إلى جانب طائرات أخرى نحو الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت إيران، وأطلقت نحو 30 صاروخًا باتجاه أهداف داخل المجمع، من بينها صواريخ “بلو سبارو”، التي أصابت الهدف بعد نحو ساعتين من انطلاق الطائرات.
وتتميز هذه الصواريخ بقدرتها على الخروج من الغلاف الجوي ثم إعادة الدخول بسرعة فائقة، ما يسمح لها بتجاوز منظومات الدفاع الجوي التقليدية. وغالبًا ما تُطلق من الطائرات المقاتلة، حيث تدفعها صواريخ معزِّزة إلى الفضاء قبل أن تتجه نحو هدفها المحدد.
وكان الصاروخ قد صُمم أساسًا لتفادي أنظمة الدفاع الجوي بفضل سرعته العالية ومساره المعقد، ويُعتقد أن إسرائيل استخدمته سابقًا خلال هجمات عام 2024 على إيران.
وذكرت التقارير أن الهجوم جاء بعد عملية خداع عسكري نفذتها إسرائيل، حيث أوحى مسؤولون عسكريون يوم الجمعة السابق للهجوم بأن الجيش سيخفف نشاطه خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن صورًا ومعلومات نُشرت عمدًا للإيحاء بأن القادة العسكريين عادوا إلى منازلهم لتناول عشاء السبت (السبت اليهودي)، بينما كانوا في الواقع يستعدون لتنفيذ الضربة.
وفي الساعات التي سبقت الهجوم، عاد القادة العسكريون إلى غرف العمليات، حيث جرى تنسيق الضربات مع الولايات المتحدة في الوقت الفعلي، مع إجراء تعديلات مستمرة وفق رد الفعل الإيراني.
كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تعطيل متزامنة لنحو عشر محطات اتصالات خلوية قرب مقر خامنئي، بهدف منع الحرس الأمني من تلقي أي تحذيرات مسبقة.
وأفادت مصادر مطلعة أن موعد الضربة كان مخططًا له ليلًا، لكنه تغيّر إلى صباح السبت لاستغلال اجتماع كان يضم عددًا من كبار المسؤولين الإيرانيين في المجمع المستهدف.
وأشار مسؤولون عسكريون إلى أن الهجوم جاء في ظل مخاوف من أن البرنامج النووي الإيراني يُنقل إلى منشآت أعمق تحت الأرض يصعب تدميرها بالوسائل التقليدية، إضافة إلى تسارع إنتاج إيران للصواريخ الباليستية.
-
Just in
-
09 :46
مطلوب صفائح دموية (Platelets) في مستشفى رزق للمريض داوود جرجـي داوود فصائل الدم المطابقة للتبرع: B+ / B− / O+ / O− / AB+ / AB− 70252562
-
09 :44
غارة إسرائيلية تستهدف دورس في بعلبك
-
09 :42
طيران حربي يدخل أجواء بيروت على علو منخفض
-
09 :35
رسالة سورية واضحة: لن نقف على الحياد! تتمة
-
09 :12
"بيزنس" الإيجارات في زمن المأساة: ارتفاع بنسبة ٤٠٠%! (الأخبار) تتمة
-
09 :11
جدول جديد لأسعار المحروقات! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
ترامب يحدد البلد التالي له بعد إيران..
-
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تدشن المرحلة الثانية بضرب بنى تحتية للنظام الإيراني
-
سكاي نيوز عربية: قلق أوروبي على أمن الملاحة في مضيق هرمز
-
سكاي نيوز عربية: البنتاغون: إيران أساءت التقدير... والحرب في بدايتها
-
الحرس الثوري: قصفنا "تل أبيب" بصواريخ "خيبر شكن".. ومستعدّون لحرب طويلة
-
ترامب: السيناريو الأسوأ هو أن نضرب إيران ويتولى السلطة شخص أسوأ من سابقه
-
ترامب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار خلف خامنئي
-
عراقجي: لم نطلب وقف إطلاق النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا ولا نية لدينا لإغلاق مضيق هرمز
-
إرجاء أول رحلة طيران لإجلاء بريطانيين من عُمان بسبب مشكلات فنية
-
رئيس وزراء كندا لا يستبعد مشاركة عسكرية لبلاده في حرب إيران
-
لجنة أمريكية تستدعي وزيرة العدل الأمريكية للإدلاء بشهادتها في ملف إبستين
-
البنتاجون يعلن هوية جنديين آخرين قتلا في حرب إيران
-
واشنطن تعلن دعمها لعدوان إسرائيل على إيران “حتى النهاية”
-
ميلوني: إيطاليا تعتزم إرسال مساعدات دفاعية لدول الخليج
-
أبرز المرشحين لخلافة خامنئي.. من هو المرشد الثالث؟
-
زعيم كوريا الشمالية يزور مدمرة بحرية
-
بالفيديو - مسيرة إيرانية تستهدف مطاراً في أذربيجان!
-
قبل دقيقتين.. طيار قطري ينقذ أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط
-
12 دولة تسعى للتوسط لوقف الحرب
-
أستراليا ترسل طائرات وفرقًا عسكرية إلى الشرق الأوسط
-
-
Just in
-
09 :46
مطلوب صفائح دموية (Platelets) في مستشفى رزق للمريض داوود جرجـي داوود فصائل الدم المطابقة للتبرع: B+ / B− / O+ / O− / AB+ / AB− 70252562
-
09 :44
غارة إسرائيلية تستهدف دورس في بعلبك
-
09 :42
طيران حربي يدخل أجواء بيروت على علو منخفض
-
09 :35
رسالة سورية واضحة: لن نقف على الحياد! تتمة
-
09 :12
"بيزنس" الإيجارات في زمن المأساة: ارتفاع بنسبة ٤٠٠%! (الأخبار) تتمة
-
09 :11
جدول جديد لأسعار المحروقات! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
رسالة سورية واضحة: لن نقف على الحياد!
-
-
-
06 March 2026
-
"بيزنس" الإيجارات في زمن المأساة: ارتفاع بنسبة ٤٠٠%! (الأخبار)
-
-
-
06 March 2026
-
جدول جديد لأسعار المحروقات!
-
-
-
06 March 2026
-
حجار: سنكمل العمل معًا لتأمين حاجات المجتمع المضيف ومراكز الإيواء في قضاء جزين
-
-
-
06 March 2026
-
مصدر إيراني يكشف: هذا هو سبب تراجع إطلاق صواريخنا!
-
-
-
06 March 2026
-
قاسم يدفع نحو «لبننة» الحرب
-
-
-
06 March 2026
-
وهاب: المنطقة لن تعود كما كانت
-
-
-
06 March 2026
-
ليلة عنيفة.. أكثر من 10 غارات اسرائيلية على الضاحية الجنوبية!
-
-
-
06 March 2026
-
سلسلة غارات ليلية عنيفة على بلدات جنوبية!
-
-
-
06 March 2026
-
ترامب يحدد البلد التالي له بعد إيران..
-
-
-
06 March 2026