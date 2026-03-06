سكاي نيوز عربية: إسرائيل تدشن المرحلة الثانية بضرب بنى تحتية للنظام الإيراني
-
06 March 2026
-
13 secs ago
-
-
source: سكاي نيوز عربية
-
سكاي نيوز عربية: أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، أنه شن موجة ضربات واسعة النطاق على طهران استهدفت ما وصفها بـ"بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني" في العاصمة.
وجاء في بيان للجيش أن القوات الإسرائيلية نفذت "موجة ضربات واسعة النطاق على بنى تحتية تابعة للنظام الإرهابي الإيراني في طهران".
من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجارات في عدة مناطق من العاصمة طهران.
وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إيال زامير إن إسرائيل انتقلت إلى المرحلة الثانية من الهجمات على إيران.
-
Just in
-
06 :47
مراسل الميادين: إنذار بتسلل مسيرة في مسكاف عام ومرغليوت في "إسرائيل" (الميادين)
-
06 :40
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: هجماتنا المقبلة على مواقع العدو ستكون أكثر كثافة واتساعًا
-
06 :33
الغارة الـ 12 على الضاحية الجنوبية عنيفة جدًا
-
06 :27
سكاي نيوز عربية: الجيش الإسرائيلي يوجه ضربات لأهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت (سكاي نيوز عربية)
-
06 :23
المقاومة الإسلامية: عدوان "جيش" الاحتلال على سيادة لبنان وعلى المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية وحملة التهجير لن تمر من دون رد
-
06 :17
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة دورس البقاعية
-
-
Other stories
-
-
-
سكاي نيوز عربية: قلق أوروبي على أمن الملاحة في مضيق هرمز
-
سكاي نيوز عربية: البنتاغون: إيران أساءت التقدير... والحرب في بدايتها
-
الحرس الثوري: قصفنا "تل أبيب" بصواريخ "خيبر شكن".. ومستعدّون لحرب طويلة
-
ترامب: السيناريو الأسوأ هو أن نضرب إيران ويتولى السلطة شخص أسوأ من سابقه
-
ترامب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار خلف خامنئي
-
عراقجي: لم نطلب وقف إطلاق النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا ولا نية لدينا لإغلاق مضيق هرمز
-
إرجاء أول رحلة طيران لإجلاء بريطانيين من عُمان بسبب مشكلات فنية
-
رئيس وزراء كندا لا يستبعد مشاركة عسكرية لبلاده في حرب إيران
-
لجنة أمريكية تستدعي وزيرة العدل الأمريكية للإدلاء بشهادتها في ملف إبستين
-
البنتاجون يعلن هوية جنديين آخرين قتلا في حرب إيران
-
واشنطن تعلن دعمها لعدوان إسرائيل على إيران “حتى النهاية”
-
ميلوني: إيطاليا تعتزم إرسال مساعدات دفاعية لدول الخليج
-
أبرز المرشحين لخلافة خامنئي.. من هو المرشد الثالث؟
-
زعيم كوريا الشمالية يزور مدمرة بحرية
-
بالفيديو - مسيرة إيرانية تستهدف مطاراً في أذربيجان!
-
قبل دقيقتين.. طيار قطري ينقذ أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط
-
12 دولة تسعى للتوسط لوقف الحرب
-
أستراليا ترسل طائرات وفرقًا عسكرية إلى الشرق الأوسط
-
الجيش الأميركي: "جيرالد فورد" تضغط على إيران من المتوسط
-
الشرق الأوسط السعودية: قلق في تل أبيب حول «اليوم التالي» لحرب إيران... احتمال أن يتأجج العداء لإسرائيل في الولايات المتحدة
-
-
Just in
-
06 :47
مراسل الميادين: إنذار بتسلل مسيرة في مسكاف عام ومرغليوت في "إسرائيل" (الميادين)
-
06 :40
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: هجماتنا المقبلة على مواقع العدو ستكون أكثر كثافة واتساعًا
-
06 :33
الغارة الـ 12 على الضاحية الجنوبية عنيفة جدًا
-
06 :27
سكاي نيوز عربية: الجيش الإسرائيلي يوجه ضربات لأهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت (سكاي نيوز عربية)
-
06 :23
المقاومة الإسلامية: عدوان "جيش" الاحتلال على سيادة لبنان وعلى المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية وحملة التهجير لن تمر من دون رد
-
06 :17
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة دورس البقاعية
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الأخبار: أكبر عملية تهجير لنحو مليون لبناني: المقاومة تصدّ التوغلات وتهاجم العدو عند الحدود
-
-
-
06 March 2026
-
معهد: صعود أسعار النفط بسبب حرب إيران قد يكبد ألمانيا خسائر بقيمة 46 مليار دولار
-
-
06 March 2026
-
الأخبار: اقتراح قانون للتيار: التمديد 4 أشهر
-
-
-
06 March 2026
-
سكاي نيوز عربية: قلق أوروبي على أمن الملاحة في مضيق هرمز
-
-
-
06 March 2026
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 آذار 2026
-
-
-
06 March 2026
-
أندرييفا جاهزة للدفاع عن لقبها في إنديان ويلز
-
-
06 March 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 آذار 2026
-
-
-
06 March 2026
-
الأنباء الكويتية: توافر «القوة القاهرة» لعدم إجراء الانتخابات
-
-
-
06 March 2026
-
سكاي نيوز عربية: البنتاغون: إيران أساءت التقدير... والحرب في بدايتها
-
-
-
06 March 2026
-
الشرق الأوسط السعودية: "الحزب" يصدر تحذيراً لسكان البلدات الحدودية الإسرائيلية لإخلائها
-
-
-
06 March 2026