سكاي نيوز عربية: أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، أنه شن موجة ضربات واسعة النطاق على طهران استهدفت ما وصفها بـ"بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني" في العاصمة.





وجاء في بيان للجيش أن القوات الإسرائيلية نفذت "موجة ضربات واسعة النطاق على بنى تحتية تابعة للنظام الإرهابي الإيراني في طهران".



من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجارات في عدة مناطق من العاصمة طهران.



وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إيال زامير إن إسرائيل انتقلت إلى المرحلة الثانية من الهجمات على إيران.