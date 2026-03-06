سكاي نيوز عربية: قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الحرب الجارية ضد إيران ما تزال في بدايتها، محذرا من أن طهران ترتكب "خطأً فادحاً" إذا اعتقدت أن الولايات المتحدة غير قادرة على مواصلة القتال.



وأوضح هيغسيث، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن ما يحدث حاليا "مجرد بداية القتال"، مؤكدا أن الجدول الزمني للحرب تحدده الولايات المتحدة وحدها.



وأضاف أن واشنطن لن توسع أهدافها العسكرية داخل إيران، وذلك بعد تصريحات للرئيس دونالد ترامب قال فيها إنه ينبغي أن تشارك الولايات المتحدة في اختيار الزعيم الإيراني المقبل.



وقال وزير الدفاع الأميركي: "لا يوجد أي توسيع لأهدافنا العسكرية. نحن نعرف تماما ما نفعله"، في إشارة إلى أن العمليات تركز على أهداف محددة.



كما أكد أن مخازن الذخيرة الأميركية ممتلئة، في إشارة إلى جاهزية القوات الأميركية لمواصلة العمليات العسكرية.