روسيا اليوم: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، إن السيناريو الأسوأ هو أن نضرب إيران ويتولى السلطة في البلاد شخص أسوأ من سابقه.



وأفاد ترامب في تصريح لـ"أكسيوس" بأنه يجب أن يشارك في اختيار الزعيم الإيراني القادم واصفا نجل خامنئي بأنه اختيار "غير مقبول".



وذكر الرئيس الأمريكي بأنه سيساعد إيران على اتخاذ "الخيار المناسب" المتعلق بالزعيم.



وصرح بأن ضربة أخرى شنّت اليوم على القيادة الجديدة في إيران، موضحا أن الكثيرون في إيران يطالبون بالحماية والحصانة.



كما زعم ترامب في تصريحاته أن الإيرانيين سعيدون بالتحرك الأمريكي.

