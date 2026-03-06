weather logo
Tayyar Article

المقاومة الإسلامية في العراق: نفذنا خلال 24 ساعة الماضية 27 عملية استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد أميركية في العراق والمنطقة

  • 06 March 2026
  • 16 secs ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

