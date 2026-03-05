أبرز المرشحين لخلافة خامنئي.. من هو المرشد الثالث؟
-
05 March 2026
-
12 secs ago
-
-
source: Skynews
-
عقب الإعلان الإيراني الرسمي عن مقتل المرشد علي خامنئي في عملية عسكرية أميركية-إسرائيلية استهدفت مقر إقامته، دخلت إيران في منعطف تاريخي حاسم لم تشهده منذ عقود، حيث يبذل القادة في إيران جهودا متسارعة لاختيار بديل لخامنئي، الذي حكم البلاد طوال نحو 4 عقود.
والمرشد التالي لإيران، سيكون المرشد الثالث بعد المؤسس روح الله الخميني والمرشد الثاني علي خامنئي.
الجدير بالذكر أن المرشد الإيراني له الكلمة الفصل في جميع القرارات الكبرى، فالمنصب ليس مجرد رتبة دينية، بل هو رأس الهرم السياسي والعسكري في البلاد، بما في ذلك قضايا الحرب والسلم والبرنامج النووي محل الخلاف.
ستحدد هوية المرشد المقبل بوصلة المنطقة لسنوات قادمة؛ فإما التصعيد والمواجهة المفتوحة مع الغرب وإسرائيل انتقاما لعملية اغتيال المرشد الثاني، أو الجنوح نحو براغماتية سياسية لامتصاص الصدمة والحفاظ على بقاء النظام.
ويُعيَّن المرشد الإيراني من قبل هيئة مؤلفة من 88 عضواً تُعرف باسم "مجلس خبراء القيادة"، والمفترض قانوناً أن تبادر سريعاً إلى تسمية خليفة.
وتتألف هذه الهيئة من رجال دين يُنتخبون شعبياً بعد أن يصادق "مجلس صيانة الدستور"، وهو الجهة الرقابية الدستورية في إيران، على ترشيحاتهم.
الإنفوغرافيك التالي يستعرض بعض أبرز المرشحين لمنصب المرشد الإيراني الثالث.
مجتبى خامنئي: الابن الثاني للمرشد الراحل، وأحد أقوى المرشحين بفضل نفوذه العميق داخل الحرس الثوري والأجهزة الأمنية، لكن انتخابه يثير الجدل الدستوري حول "توريث الحكم" في نظام جمهوري.
حسن الخميني: حفيد مؤسس الجمهورية والمرشد الأول لإيران، أي روح الله الخميني، وهو محسوب على التيار المعتدل.
حسن روحاني: الرئيس الإيراني السابق لولايتين، ويُنظر إليه باعتباره معتدلاً نسبياً، وهو من توصل إلى الاتفاق النووي التاريخي مع إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، وهو الاتفاق الذي ألغاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ولايته الأولى.
علي رضا أعرافي: عضو في مجلس صيانة الدستور ونائباً لرئيس مجلس الخبراء، ويمثل ثقل المؤسسة الدينية التقليدية في قم.
محمد مهدي ميرباقري: يشغل منصب رئيس أكاديمية قم للعلوم الإسلامية، ويمثل الجناح الأكثر راديكالية.
-
Just in
-
12 :29
النائب تيمور جنبلاط من قصر بعبدا: أهالي الجنوب يدفعون ثمن جنون بعض الفرقاء في لبنان والخارج وقرار الحرب والسّلم في يد الدولة اللبنانية
-
12 :21
غارات إسرائيلية تستهدف الطيبة جنوبًا
-
12 :12
غارات اسرائيلية على مجدل سلم والشهابية وخربة سلم
-
12 :09
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعد فرنسية في الشرق الأوسط
-
11 :55
وزارة الدفاع الأذربيجانية: إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث ولن تمر هذه الهجمات دون رد
-
11 :52
بري يدعو لعقد جلسة عامة الاثنين المقبل تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
زعيم كوريا الشمالية يزور مدمرة بحرية
-
بالفيديو - مسيرة إيرانية تستهدف مطاراً في أذربيجان!
-
قبل دقيقتين.. طيار قطري ينقذ أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط
-
12 دولة تسعى للتوسط لوقف الحرب
-
أستراليا ترسل طائرات وفرقًا عسكرية إلى الشرق الأوسط
-
الجيش الأميركي: "جيرالد فورد" تضغط على إيران من المتوسط
-
الشرق الأوسط السعودية: قلق في تل أبيب حول «اليوم التالي» لحرب إيران... احتمال أن يتأجج العداء لإسرائيل في الولايات المتحدة
-
مصادر إيرانية مطلعة تنفي للميادين الأنباء حول هجوم لمجموعات كردية انفصالية تجاه إيران
-
ماكرون: تحدثت الى نتانياهو وطلبت منه الامتناع عن شنّ عملية برية في لبنان
-
تعميم من الخارجية الاميركية إلى مواطنيها في الشرق الاوسط
-
بريطانيا تعلق منح تأشيرات الدراسة لمواطني 4 دول
-
رئيس الوزراء الكندي يدعو للتهدئة في الشرق الأوسط
-
البنتاغون يحدد هويات 4 جنود قُتلوا في حرب إيران
-
رئيس الوزراء الإسباني لترامب: لا يمكن التلاعب بمصير الملايين
-
غرق ناقلة غاز روسية قبالة ليبيا بعد تعرضها لانفجارات مفاجئة!
-
فرنسا ستنظم رحلات جوية لإعادة المواطنين من الشرق الأوسط
-
حرب الخليج وعضّ الأصابع في أسواق الطاقة
-
الحرس الثوري الإيراني يعلن "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز
-
سر المكالمة الحاسمة".. هكذا اتخذ ترامب ونتنياهو قرار الحرب
-
تقرير يكشف خفايا العملية التي أنهت حياة خامنئي
-
-
Just in
-
12 :29
النائب تيمور جنبلاط من قصر بعبدا: أهالي الجنوب يدفعون ثمن جنون بعض الفرقاء في لبنان والخارج وقرار الحرب والسّلم في يد الدولة اللبنانية
-
12 :21
غارات إسرائيلية تستهدف الطيبة جنوبًا
-
12 :12
غارات اسرائيلية على مجدل سلم والشهابية وخربة سلم
-
12 :09
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعد فرنسية في الشرق الأوسط
-
11 :55
وزارة الدفاع الأذربيجانية: إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث ولن تمر هذه الهجمات دون رد
-
11 :52
بري يدعو لعقد جلسة عامة الاثنين المقبل تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
8 أنواع من الشاي قد تساعد على إنقاص الوزن وتقليل دهون البطن
-
-
05 March 2026
-
كيف تقصف إسرائيل «مدن الصواريخ» الإيرانية؟
-
-
05 March 2026
-
مصرف الإمارات المركزي: القطاع المصرفي والمالي في الدولة مرن ومتين
-
-
05 March 2026
-
كارلوس سانز.. لاعب منحوس تلاحقه حروب ترامب من فنزويلا إلى إيران
-
-
05 March 2026
-
بري يدعو لعقد جلسة عامة الاثنين المقبل
-
-
-
05 March 2026
-
ميلوني: إيطاليا تعتزم إرسال مساعدات دفاعية لدول الخليج
-
-
-
05 March 2026
-
الحجّار: لتنظيم إيواء النازحين وتأمين احتياجاتهم
-
-
-
05 March 2026
-
"دي بي ورلد": جميع محطات ميناء جبل علي تعمل بشكل اعتيادي
-
-
05 March 2026
-
التوقيت الذهبي لتناول ألواح البروتين.. اعرف نصائح الخبر
-
-
05 March 2026
-
الحرس الثوري: المرور عبر مضيق هرمز خلال الحرب سيكون تحت سيطرة إيران
-
-
05 March 2026