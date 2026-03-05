كشفت شبكة "CNN" أن طائرتين إيرانيتين كانتا على بُعد دقائق فقط من تنفيذ هجوم على أكبر قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في الشرق الأوسط، قبل أن يتم إسقاطهما هذا الأسبوع.



وبحسب التقرير، فإن مقاتلات قطرية اعترضت الطائرتين وأسقطتهما بعد رصدهما أثناء اقترابهما من قاعدة "العديد" الجوية في قطر، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة وتضم نحو 10 آلاف جندي أمريكي.



ووفق مصدرين مطلعين تحدثا للشبكة، فإن الطائرتين الإيرانيتين من طراز Su-24 كانتا في طريقهما نحو قاعدة العديد الجوية وكذلك نحو منشأة رأس لفان للغاز الطبيعي في قطر.



وأشار أحد المصدرين إلى أن الطائرتين كانتا "على بُعد دقيقتين فقط" من أهدافهما عند رصدهما، فيما أكد مصدر آخر أن الطائرتين كانتا تحملان قنابل موجهة.



وأضاف التقرير أن السلطات القطرية وجهت تحذيراً للطائرتين عبر الاتصال اللاسلكي، إلا أنه بعد عدم تلقي أي رد تم تصنيفهما كطائرتين معاديتين.



وعقب ذلك، دخلت مقاتلة قطرية من طراز F-15 في اشتباك جوي مع القاذفتين الإيرانيتين قبل أن يتم إسقاطهما في المياه الإقليمية القطرية.



وفي سياق متصل، أفادت قناة "العربي" القطرية صباح اليوم بأن السلطات في الدوحة بدأت بإخلاء محيط السفارة الأمريكية في قطر كإجراء احترازي مؤقت.

