في ظلّ التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أعلنت أستراليا اتخاذ إجراءات احترازية لحماية مواطنيها في المنطقة، عبر نشر قدرات عسكرية وإرسال فرق متخصصة تحسّبًا لأي تطورات أمنية إضافية.





أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الخميس، نشر "قدرات عسكرية" في الشرق الأوسط كإجراء احترازي في ظلّ التوترات المتصاعدة في المنطقة.





وأوضح ألبانيزي، خلال إفادة أمام البرلمان الأسترالي، أنّ حكومته أرسلت 6 فرق إلى الشرق الأوسط استجابةً للتطورات الأمنية الراهنة. وقال: "نشرنا بالفعل قدرات عسكرية في إطار خططنا الاحترازية في وقت سابق من هذا الأسبوع. أشكر الأستراليين الذين يتوجهون إلى وضع خطير لمساعدة مواطنيهم".





ولم يقدّم رئيس الوزراء الأسترالي تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه القدرات العسكرية المنتشرة في المنطقة، غير أنّ شبكة "إس بي إس نيوز" المحلية أفادت بأنّها طائرات عسكرية تم إرسالها ضمن الاستعدادات الأسترالية للتعامل مع أي طارئ.





وبحسب الحكومة الأسترالية، فإنّ نحو 115 ألف مواطن أسترالي موجودون حاليًا في الشرق الأوسط، ما يفسّر التحركات الوقائية التي تقوم بها كانبيرا في هذه المرحلة الحساسة.





وفي سياق متصل، كانت نيوزيلندا قد أعلنت بدورها، الخميس، إرسال طائرتين عسكريتين إلى الشرق الأوسط استعدادًا لتنفيذ عمليات إجلاء محتملة لرعاياها في حال تدهور الوضع الأمني.





وتأتي هذه التحركات الدولية في ظلّ موجة تصعيد غير مسبوقة في المنطقة، عقب الضربات المشتركة التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، والتي أدّت إلى إشعال صراع إقليمي واسع.





ومع اتساع رقعة التوتر واحتمالات انخراط أطراف إضافية في المواجهة، سارعت عدة دول إلى اتخاذ تدابير طارئة لحماية رعاياها، من بينها إرسال طائرات عسكرية ووضع خطط لإجلاء المواطنين من الشرق الأوسط إذا اقتضت الحاجة.





وفي المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنّ مدريد ترفض الانخراط في الحرب ضد إيران، في موقف يعكس تباين المواقف الدولية حيال التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة.