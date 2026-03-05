weather logo
العراق: سماع صوت انفجارات في قاعدة فكتوريا في العاصمة بغداد

  • 05 March 2026
  • 43 secs ago
    • World
    • POLITICS
  • source: الميادين

