ذي أتلانتيك عن مسؤول في الكونغرس: التقدير الأولي لتكلفة الحرب في إيران من قبل البنتاغون يبلغ مليار دولار يوميا
05 March 2026
2 mins ago
tayyar.org
07 :50
الجيش الإسرائيلي يعلن عن شن موجة جديدة واسعة تستهدف بنى تحتية في أنحاء طهران
07 :44
إشتباكاتٌ بين الحزب وإسرائيل... إليكم التفاصيل تتمة
07 :38
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقرا في بيروت يستخدمه سلاح الجو التابع لحزب الله
07 :36
التحكم المروري: قتيلان و7 جرحى في 9 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية
07 :35
الحرس الثوري الإيراني: اطلاق الموجة الـ 19 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد مواقع العدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة والقواعد الأميركية
07 :24
الذهب يواصل ارتفاعه! تتمة
الجيش الأميركي: "جيرالد فورد" تضغط على إيران من المتوسط
الشرق الأوسط السعودية: قلق في تل أبيب حول «اليوم التالي» لحرب إيران... احتمال أن يتأجج العداء لإسرائيل في الولايات المتحدة
مصادر إيرانية مطلعة تنفي للميادين الأنباء حول هجوم لمجموعات كردية انفصالية تجاه إيران
ماكرون: تحدثت الى نتانياهو وطلبت منه الامتناع عن شنّ عملية برية في لبنان
تعميم من الخارجية الاميركية إلى مواطنيها في الشرق الاوسط
بريطانيا تعلق منح تأشيرات الدراسة لمواطني 4 دول
رئيس الوزراء الكندي يدعو للتهدئة في الشرق الأوسط
البنتاغون يحدد هويات 4 جنود قُتلوا في حرب إيران
رئيس الوزراء الإسباني لترامب: لا يمكن التلاعب بمصير الملايين
غرق ناقلة غاز روسية قبالة ليبيا بعد تعرضها لانفجارات مفاجئة!
فرنسا ستنظم رحلات جوية لإعادة المواطنين من الشرق الأوسط
حرب الخليج وعضّ الأصابع في أسواق الطاقة
الحرس الثوري الإيراني يعلن "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز
سر المكالمة الحاسمة".. هكذا اتخذ ترامب ونتنياهو قرار الحرب
تقرير يكشف خفايا العملية التي أنهت حياة خامنئي
واشنطن بوست: هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف مقر الـCIA داخل السفارة الأمريكية في الرياض
الشرق الأوسط السعودية: دفاعات الخليج تتصدى لأكثر من 1800 صاروخ ومسيّرة إيرانية
الأخبار: تماسك داخلي استثنائي: إيران صامدة في «معركة البقاء»
غارات على عدة مواقع في العراق
الجيش الأميركي: ضرب ألفي هدف بإيران في أقل من 100 ساعة
إشتباكاتٌ بين الحزب وإسرائيل... إليكم التفاصيل
05 March 2026
الذهب يواصل ارتفاعه!
05 March 2026
روسيا اليوم: إسرائيل تتعرض لضربات صاروخية متزامنة ومتتالية وواسعة من إيران وحزب الله وسط انفجارات ضخمة
05 March 2026
الأنباء الكويتية: زحمة متاجر المواد الغدائية الكبرى
05 March 2026
لماذا يُنصح بالتوقف عن تناول الطعام قبل النوم بـ3 ساعات؟
05 March 2026
الجمهورية: طارت الانتخابات
05 March 2026
وزارة الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على شقة في مخيم البداوي
05 March 2026
أسرار الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2026
05 March 2026
رونالدو يظهر في تدريبات النصر ويكذب الصحف الأوروبية
05 March 2026
عناوين الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2026
05 March 2026