مصادر إيرانية مطلعة تنفي للميادين الأنباء حول هجوم لمجموعات كردية انفصالية تجاه إيران
-
05 March 2026
-
48 secs ago
-
-
source: الميادين
-
الميادين: نفت مصادر محلية مطلعة للميادين الأنباء التي تحدثت عنها وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، بشأن هجوم لمجموعات كردية انفصالية تجاه الأراضي الإيرانية، مؤكدةً عدم رصد أي حركة لتلك المجموعات نحو الحدود.
بدورها، نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع قوله إن "الأمن التام يسود على امتداد حدود محافظة إيلام عند الحدود العراقية الإيرانية"، مطمئناً سكان المحافظة إلى أن "القوات العسكرية والأمنية تدافع بشكل كامل عن حدود إيران".
-
Just in
-
04 :49
روسيا اليوم: الحرس الثوري يعلن الآن انطلاق موجة هجمات صاروخية ومسيرات بـ"انفجارات عظيمة" ضد إسرائيل وأمريكا (روسيا اليوم)
-
04 :45
المنار: عدوان صهيوني استهدف بلدات مجدل سلم وصفد البطيخ والجميجمة والقطراني وتول في جنوب لبنان
-
04 :44
سكاي نيوز عربية: غارات إسرائيلية على بلدات الشهابية وكفر رمان وعبا جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)
-
04 :39
الميادين: لبنان: المقاومة تجبر قوات الاحتلال على الانسحاب من الخيام (الميادين) تتمة
-
04 :34
الأخبار: حشود عسكرية سورية على الحدود: إسرائيل تجدّد تهديدها المعابر (الأخبار) تتمة
-
04 :30
وسائل إعلام فلسطينية: رصد وصول الدفعة الجديدة من الصواريخ الإيرانية إلى سماء فلسطين المحتلة قبل قليل (الميادين)
-
-
Other stories
-
-
-
ماكرون: تحدثت الى نتانياهو وطلبت منه الامتناع عن شنّ عملية برية في لبنان
-
تعميم من الخارجية الاميركية إلى مواطنيها في الشرق الاوسط
-
بريطانيا تعلق منح تأشيرات الدراسة لمواطني 4 دول
-
رئيس الوزراء الكندي يدعو للتهدئة في الشرق الأوسط
-
البنتاغون يحدد هويات 4 جنود قُتلوا في حرب إيران
-
رئيس الوزراء الإسباني لترامب: لا يمكن التلاعب بمصير الملايين
-
غرق ناقلة غاز روسية قبالة ليبيا بعد تعرضها لانفجارات مفاجئة!
-
فرنسا ستنظم رحلات جوية لإعادة المواطنين من الشرق الأوسط
-
حرب الخليج وعضّ الأصابع في أسواق الطاقة
-
الحرس الثوري الإيراني يعلن "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز
-
سر المكالمة الحاسمة".. هكذا اتخذ ترامب ونتنياهو قرار الحرب
-
تقرير يكشف خفايا العملية التي أنهت حياة خامنئي
-
واشنطن بوست: هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف مقر الـCIA داخل السفارة الأمريكية في الرياض
-
الشرق الأوسط السعودية: دفاعات الخليج تتصدى لأكثر من 1800 صاروخ ومسيّرة إيرانية
-
الأخبار: تماسك داخلي استثنائي: إيران صامدة في «معركة البقاء»
-
غارات على عدة مواقع في العراق
-
الجيش الأميركي: ضرب ألفي هدف بإيران في أقل من 100 ساعة
-
حرس الثورة يوجه ضربات مدمرة داخل "إسرائيل": دفاعات الاحتلال عجزت أمام صواريخنا
-
ماكرون: إيران تتحمّل المسؤولية... و"شارل ديغول" إلى المتوسط
-
الكرملين: بوتين يبذل كل الجهود لخفض التصعيد في الشرق الأوسط
-
-
Just in
-
04 :49
روسيا اليوم: الحرس الثوري يعلن الآن انطلاق موجة هجمات صاروخية ومسيرات بـ"انفجارات عظيمة" ضد إسرائيل وأمريكا (روسيا اليوم)
-
04 :45
المنار: عدوان صهيوني استهدف بلدات مجدل سلم وصفد البطيخ والجميجمة والقطراني وتول في جنوب لبنان
-
04 :44
سكاي نيوز عربية: غارات إسرائيلية على بلدات الشهابية وكفر رمان وعبا جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)
-
04 :39
الميادين: لبنان: المقاومة تجبر قوات الاحتلال على الانسحاب من الخيام (الميادين) تتمة
-
04 :34
الأخبار: حشود عسكرية سورية على الحدود: إسرائيل تجدّد تهديدها المعابر (الأخبار) تتمة
-
04 :30
وسائل إعلام فلسطينية: رصد وصول الدفعة الجديدة من الصواريخ الإيرانية إلى سماء فلسطين المحتلة قبل قليل (الميادين)
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الميادين: لبنان: المقاومة تجبر قوات الاحتلال على الانسحاب من الخيام
-
-
-
05 March 2026
-
الأخبار: حشود عسكرية سورية على الحدود: إسرائيل تجدّد تهديدها المعابر
-
-
-
05 March 2026
-
لماذ يصعب على البعض مقاومة تناول الوجبات الخفيفة رغم الشبع؟.. العلم يفسر اللغز
-
-
05 March 2026
-
الأخبار: انحياز السلطة يتوسّع: فتح الأجواء للطيران العسكري البريطاني
-
-
-
05 March 2026
-
الأخبار: الرقابة العسكرية تتشدّد حول ما يجري مع لبنان: المقاومة تنتقل إلى القتال المباشر على الحدود
-
-
-
05 March 2026
-
جيه.بي مورجان: إغلاق مضيق هرمز ربما يجبر العراق والكويت على خفض إنتاج النفط
-
-
05 March 2026
-
"لم أنم وآكل ليومين".. لاعب صربي يكشف قصة هروبه من جحيم إيران
-
-
05 March 2026
-
وكالة الأدوية الأوروبية توصي بالموافقة على لقاح للوقاية من كوفيد والإنفلونزا
-
-
05 March 2026
-
هل تعيد الحرب مع إيران حسابات الفيدرالي الأميركي؟
-
-
05 March 2026
-
أديداس ترشح المصري ناصف ساويرس رئيساً جديداً للشركة
-
-
05 March 2026