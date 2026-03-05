الميادين: نفت مصادر محلية مطلعة للميادين الأنباء التي تحدثت عنها وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، بشأن هجوم لمجموعات كردية انفصالية تجاه الأراضي الإيرانية، مؤكدةً عدم رصد أي حركة لتلك المجموعات نحو الحدود.

بدورها، نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع قوله إن "الأمن التام يسود على امتداد حدود محافظة إيلام عند الحدود العراقية الإيرانية"، مطمئناً سكان المحافظة إلى أن "القوات العسكرية والأمنية تدافع بشكل كامل عن حدود إيران".