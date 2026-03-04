ماكرون: تحدثت الى نتانياهو وطلبت منه الامتناع عن شنّ عملية برية في لبنان
-
04 March 2026
-
7 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تحادث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ودعاه "إلى الحفاظ على وحدة أراضي لبنان والامتناع عن شن عملية برية" عليه كما نقلت وكالة "فرانس برس ".
وإضافة إلى هذا الاتصال، وهو الأول بين ماكرون ونتانياهو منذ الصيف الفائت، أجرى الرئيس الفرنسي مكالمة مع نظيره اللبناني جوزاف عون وأخرى مع رئيس الوزراء نواف سلام. وأوضح عبر إكس أنه كرر تشديده على "ضرورة أن يوقف حزب الله فورا هجماته على إسرائيل وخارجها".
وأشار إلى أن "فرنسا ستتخذ مبادرات فورية لدعم السكان اللبنانيين النازحين" في ظل "الوضع الإنساني الملحّ في جنوب لبنان" منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
-
Just in
-
00 :02
"حزب الله": أوقعنا إصابات في قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة الضهيرة والاشتباكات معها ما زالت مستمرة
-
23 :55
حزب الله: مجاهدو المقاومة استهدفوا قوة من "جيش" العدو الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه بلدة الضهيرة
-
23 :43
انتشال 87 جثة بعد غرق سفينة حربية إيرانية استهدفتها أميركا قبالة سريلانكا
-
23 :37
يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي: الحدث المتعلق بالأكراد حقيقي وله أهمية كبيرة
-
23 :33
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: مسلحون أكراد إيرانيون بدأوا هجومًا بريًا شمال غرب إيران
-
23 :26
الخارجية الأميركية: على الأميركيين في العراق مغادرة البلاد حالما تسمح الظروف بذلك
-
-
Other stories
-
-
-
تعميم من الخارجية الاميركية إلى مواطنيها في الشرق الاوسط
-
بريطانيا تعلق منح تأشيرات الدراسة لمواطني 4 دول
-
رئيس الوزراء الكندي يدعو للتهدئة في الشرق الأوسط
-
البنتاغون يحدد هويات 4 جنود قُتلوا في حرب إيران
-
رئيس الوزراء الإسباني لترامب: لا يمكن التلاعب بمصير الملايين
-
غرق ناقلة غاز روسية قبالة ليبيا بعد تعرضها لانفجارات مفاجئة!
-
فرنسا ستنظم رحلات جوية لإعادة المواطنين من الشرق الأوسط
-
حرب الخليج وعضّ الأصابع في أسواق الطاقة
-
الحرس الثوري الإيراني يعلن "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز
-
سر المكالمة الحاسمة".. هكذا اتخذ ترامب ونتنياهو قرار الحرب
-
تقرير يكشف خفايا العملية التي أنهت حياة خامنئي
-
واشنطن بوست: هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف مقر الـCIA داخل السفارة الأمريكية في الرياض
-
الشرق الأوسط السعودية: دفاعات الخليج تتصدى لأكثر من 1800 صاروخ ومسيّرة إيرانية
-
الأخبار: تماسك داخلي استثنائي: إيران صامدة في «معركة البقاء»
-
غارات على عدة مواقع في العراق
-
الجيش الأميركي: ضرب ألفي هدف بإيران في أقل من 100 ساعة
-
حرس الثورة يوجه ضربات مدمرة داخل "إسرائيل": دفاعات الاحتلال عجزت أمام صواريخنا
-
ماكرون: إيران تتحمّل المسؤولية... و"شارل ديغول" إلى المتوسط
-
الكرملين: بوتين يبذل كل الجهود لخفض التصعيد في الشرق الأوسط
-
بالفيديو: استهدف إيراني للقنصلية الأميركية في دبي!
-
-
Just in
-
00 :02
"حزب الله": أوقعنا إصابات في قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة الضهيرة والاشتباكات معها ما زالت مستمرة
-
23 :55
حزب الله: مجاهدو المقاومة استهدفوا قوة من "جيش" العدو الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه بلدة الضهيرة
-
23 :43
انتشال 87 جثة بعد غرق سفينة حربية إيرانية استهدفتها أميركا قبالة سريلانكا
-
23 :37
يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي: الحدث المتعلق بالأكراد حقيقي وله أهمية كبيرة
-
23 :33
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: مسلحون أكراد إيرانيون بدأوا هجومًا بريًا شمال غرب إيران
-
23 :26
الخارجية الأميركية: على الأميركيين في العراق مغادرة البلاد حالما تسمح الظروف بذلك
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
رابطة موظفي الإدارة العامة: لتأمين أماكن إقامة لائقة للموظفين النازحين وصرف مساعدة مالية استثنائية
-
-
-
04 March 2026
-
الشيخ قاسم: قرارات 5 و7 آب شرعنت حرية العدوان الإسرائيلي والمقاومة حق مشروع
-
-
-
04 March 2026
-
المقاومة: استهداف قاعدة تل هشومير وهدف عسكري جنوبي مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية
-
-
-
04 March 2026
-
قسطنطين: على لبنان اللجوء إلى مجلس الأمن و"الحزب" مدعو لتقديم مصلحة لبنان على أي اعتبار
-
-
-
04 March 2026
-
بالصور - انتشار إسرائيلي في الجنوب؟
-
-
-
04 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - غموض حول جلسة التمديد؟
-
-
-
04 March 2026
-
وصول أوّل طائرة من دبي إلى بيروت!
-
-
-
04 March 2026
-
سلام للنازحين: لستم وحدكم!
-
-
-
04 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - توترات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة: لبنان الحلقة الأضعف!
-
-
-
04 March 2026
-
تعميم من الخارجية الاميركية إلى مواطنيها في الشرق الاوسط
-
-
-
04 March 2026