تعميم من الخارجية الاميركية إلى مواطنيها في الشرق الاوسط
04 March 2026
source: tayyar.org
طلبت وزارة الخارجية الأميركية من المواطنين الأميركيين الموجودين في الشرق الأوسط الاتصال بهذا الرقم:
+1-202-501-4444
أو التسجيل عبر موقع step.state.gov للحصول على المساعدة أو التحديثات الأمنية في حال الطوارئ.
Just in
19 :42
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ قوة إسرائيلية تقدمت من تلة الحمامص المحتلة في جنوب لبنان
19 :36
الشرطة الإسرائيلية: حزب الله أطلق على بلدات الشمال قنبلة عنقودية شديدة الخطورة
19 :31
سلام للنازحين: لستم وحدكم! تتمة
19 :30
خاص - توترات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة: لبنان الحلقة الأضعف! تتمة
19 :29
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني يضبط عددا من منصات اطلاق الصواريخ في قرى جنوبية ووحداته المختصة تعمل على تفكيكها
19 :18
وسائل إعلام تابعة لفصائل مسلحة عراقية: قوات أميركية أجرت أمس عملية إنزال في صحراء النخيب بين النجف وكربلاء
سلام للنازحين: لستم وحدكم!
04 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - توترات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة: لبنان الحلقة الأضعف!
04 March 2026
كلمة لأمين عام "الحزب" في هذا الموعد!
04 March 2026
شو الوضع؟ تداعيات الحرب تُلقي بثقلها وسط المخاطر الكبرى وباسيل في اليرزة مجدِّداً دعم الجيش... المجلس إلى التمديد!
04 March 2026
رئيس الجمهوريّة يطلب تدخل فرنسا!
04 March 2026
باسيل زار قائد الجيش مع وفد من "لبنان القوي": يجب تحييد الجيش عن التجاذب ودعمنا له ثابت
04 March 2026
بيان صادر عن قيادة الجيش... هذا ما جاء فيه!
04 March 2026
بالفيديو - رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: نؤيد توجهات الحكومة لكن دعمنا الفعلي هو للجيش
04 March 2026
برّي مستاء!
04 March 2026
اليونيفيل: إجلاء عائلتين من تل نحاس
04 March 2026