غارات على عدة مواقع في العراق
04 March 2026
15 secs ago
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: أفادت تقارير ولقطات متداولة عن هجوم إسرائيلي على عدة مدن في العراق وسط أنباء عن انفجارات ضخمة. وذكرت وكالة رويترز أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مدينة المثنى جنوب العراق.
وأفادت منصات عراقية بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص في الهجوم على محافظات القائم وديالى والسماوة.
وأفادت مصادر أمنية وإعلامية بأن مناطق متفرقة في العراق شهدت سلسلة انفجارات وهجمات جوية وصاروخية، في إطار هجوم يرجح أنه إسرائيلي بدعم أمريكي ضد مواقع فصائل مسلحة.
وذكرت التقارير أن الضربات استهدفت مناطق في محافظة أنبار ومحافظة ديالى، شملت مقرات تابعة لفصائل الحشد الشعبي وعصائب أهل الحق، إضافة إلى مواقع في قضاء القائم غرب العراق، وأهداف يعتقد أنها مرتبطة بحزب الله العراقي.
وفي محافظة بابل، أفاد مسؤول أمني بسماع دوي انفجارات في منطقة جرف النصر، دون تحديد طبيعتها حتى الآن، مؤكدا أن الجهات المختصة تتابع الحادث للتحقق من مصدرها وظروفها، وأن التحقيقات لاتزال جارية لتحديد طبيعة الانفجارات والأضرار المحتملة.
05 :52
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 آذار 2026 تتمة
05 :46
مصدر طبي ميداني للجديد : 8 شهداء و 14 جريح حتى الآن في بعلبك
05 :42
استهداف فندق Comfort في بعبدا والمبنى تضرّر بشكل كبير
05 :33
ارتفاع حصيلة العدوان على بعلبك إلى 4 شهداء و15 جريحًا بينما تتواصل عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض
05 :30
الشرق الأوسط السعودية: دفاعات الخليج تتصدى لأكثر من 1800 صاروخ ومسيّرة إيرانية (الشرق الأوسط) تتمة
05 :14
الأخبار: تماسك داخلي استثنائي: إيران صامدة في «معركة البقاء» (الأخبار) تتمة
