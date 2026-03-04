الميادين: نفّذت القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية في إيران، مساء الثلاثاء، هجوماً فعالاً صاروخياً وبطائرات مسيرة، على قلب وشمال الأراضي المحتلة في الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4".



وقال بيان صادر عن الحرس، إنّ الأهداف التي جرى ضربها بصواريخ وطائرات مسيرة، هي مقر هيئة الأركان العامة للجيش ووزارة الحرب الإسرائيلية في "هآكيريا"، والبنى التحتية في "بني براك"، بالإضافة إلى أهداف عسكرية منتشرة في "بتاح تكفا" شمال شرق "تل أبيب"، والمركز العسكري في "الجليل الغربي".



ووفقاً لتقارير المصادر الاستخباراتية والرصد الميداني، كشف الحرس عن مقتل وإصابة أكثر من 680 جندياً صهيونياً منذ بدء المعركة