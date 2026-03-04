حمّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إيران المسؤولية الأساسية عن تدهور الوضع الإقليمي، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أنه أمر بإرسال حاملة الطائرات "شارل ديغول" إلى البحر الأبيض المتوسط.



وقال ماكرون، في خطاب الى الفرنسيين، إنه أصدر أوامر بإرسال حاملة الطائرات شارل ديغول برفقة الأسطول والفرقاطات لتعزيز قدرات فرنسا البحرية، مع نشر طائرات "رافال" وأنظمة دفاع جوي ورادارات جوية، في خطوة ستستمر خلال الأيام المقبلة. كما أعلن عن إرسال أنظمة دفاعية إلى قبرص كإجراء احترازي.



وأكد أن فرنسا لديها اتفاقيات دفاعية مع كل من قطر والكويت والإمارات، وستظهر تضامنها مع شركائها في المنطقة.

