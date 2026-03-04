الكرملين: بوتين يبذل كل الجهود لخفض التصعيد في الشرق الأوسط
04 March 2026
9 secs ago
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: صرح الكرملين، على لسان المتحدث باسمه، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبذل جهودا مكثفة للمساهمة في تخفيف حدة التوترات الإقليمية والدولية.
وردا على سؤال للصحافيين حول ما إذا كانت محادثات بوتين أمس تعد مساعيـا للسلام، أكد بيسكوف أن الرئيس الروسي يبذل كل الجهود الممكنة للمساهمة في تخفيف حدة التوترات.
وأضاف أن بوتين ناقش مع معظم محاوريه من الدول العربية والمنطقة أمس ضرورة نقل القلق البالغ الذي تشعر به موسكو إزاء الضربات الموجهة ضد البنى التحتية إلى النظراء الإيرانيين، مستفيدا من قنوات الحوار المستمرة التي تربط القيادة الروسية بنظيرتها في طهران.
ولفت إلى أن هذه المحادثات شكلت فرصة ثمينة لتعزيز جهود نزع فتيل التوتر، حيث أعرب بوتين عن عميق قلقه إزاء التصعيد الحالي، مؤكدا استمرار روسيا في التواصل الوثيق مع الجانب الإيراني للمساهمة في تهدئة الأوضاع والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
Just in
04 :17
وزارة الصحة اللبنانية: 6 شهداء و8 جرحى في الاعتداءات الإسرائيلية على عرمون والسعديات
04 :15
الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة ارنون في قضاء النبطية جنوب لبنان
04 :10
سكاي نيوز عربية: الجيش السوري يعزز انتشاره على الحدود مع لبنان والعراق (سكاي نيوز عربية) تتمة
04 :03
غارة إسرائيلية تستهدف محيط بعبدا
00 :58
المبنى المستهدف يقع على تلة في منطقة المدارس بشامون والتي تطل على عرمون
00 :53
غارة إسرائيلية إستهدفت مبنى في منطقة عرمون مقابل المخفر - قضاء عاليه
