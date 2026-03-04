روسيا اليوم: صرح الكرملين، على لسان المتحدث باسمه، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبذل جهودا مكثفة للمساهمة في تخفيف حدة التوترات الإقليمية والدولية.



وردا على سؤال للصحافيين حول ما إذا كانت محادثات بوتين أمس تعد مساعيـا للسلام، أكد بيسكوف أن الرئيس الروسي يبذل كل الجهود الممكنة للمساهمة في تخفيف حدة التوترات.



وأضاف أن بوتين ناقش مع معظم محاوريه من الدول العربية والمنطقة أمس ضرورة نقل القلق البالغ الذي تشعر به موسكو إزاء الضربات الموجهة ضد البنى التحتية إلى النظراء الإيرانيين، مستفيدا من قنوات الحوار المستمرة التي تربط القيادة الروسية بنظيرتها في طهران.



ولفت إلى أن هذه المحادثات شكلت فرصة ثمينة لتعزيز جهود نزع فتيل التوتر، حيث أعرب بوتين عن عميق قلقه إزاء التصعيد الحالي، مؤكدا استمرار روسيا في التواصل الوثيق مع الجانب الإيراني للمساهمة في تهدئة الأوضاع والعودة إلى المسار الدبلوماسي.