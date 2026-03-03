Tayyar Article
روسيا اليوم: انفجارات ضخمة... إسرائيل تحت نيران صواريخ إيرانية كثيفة في كل مكان والهجوم متواصل
03 March 2026
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: تتعرض إسرائيل الآن لهجوم إيراني صاروخي كبير ومستمر حيث دوت صفارات الإنذار في جميع المناطق في إسرائيل، حسبما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وأُطلقت صفارات الإنذار في مناطق واسعة جنوب وشمال إسرائيل، قبل أن يتم تفعيل نظام الإنذار المبكر في مناطق الوسط، عقب عمليات إطلاق صواريخ من إيران.
وسمعت عمليات اعتراض في مناطق الوسط والشمال، مع تفعيل متكرر لأجهزة الإنذار في الجليل والكرمل ومناطق واسعة شمال البلاد، بما في ذلك حيفا والكريوت والجليل الأعلى، وفي مرتفعات الجولان.
وأفادت تقارير بسقوط صاروخ مباشرة في تل أبيب، فيما جرى تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات بوسط البلاد.
كما شملت الإنذارات مناطق الجنوب، بما فيها بئر السبع ومنطقة البحر الميت وقطاع غزة، عقب إطلاق صواريخ من إيران.
