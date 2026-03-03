رويترز: انفجارات جديدة في الحي الدبلوماسي بالرياض وحريق في السفارة الأمريكية
-
03 March 2026
-
17 secs ago
-
-
source: Reuters
-
أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر، بسماع دوي عدة انفجارات أخرى في الحي الدبلوماسي بالعاصمة السعودية الرياض، وسط أنباء عن اندلاع حريق في السفارة الأمريكية في الرياض.
ولم تصدر السلطات بعد بيانات رسمية حول أسباب الانفجارات أو حجم الأضرار، في حين تواصل فرق الطوارئ متابعة الوضع في الحي الدبلوماسي.
-
Just in
-
05 :24
وزير الخارجية الإيراني: روبيو اعترف بشيء نعلمه جميعا وهو أن أمريكا دخلت الحرب باختيارها دعما ل”إسرائيل”
-
05 :23
الأنباء الكويتية: يوم النزوح (الأنباء) تتمة
-
05 :04
الاحتلال الإسرائيلي يصدر انذار لمبنيين جديدين في منطقتي حارة حريك والغبيري
-
05 :00
ترامب: ستعرفون ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض "قريبا" (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
04 :43
الأخبار: سلطة الوصاية تطعن المقاومة... وسلام لا يعبأ بالحرب الأهلية: عون يطلب إلى الجيش عدم الاشتباك مع العدو (الأخبار) تتمة
-
04 :30
الأخبار: تسريبات إعلامية لجيش العدو: الهجوم على لبنان مُقرّر... والخطة مُعدّة مُسبقاً (الأخبار) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
وفاة زوجة خامنئي متأثرة بجراحها بعد الهجوم
-
البنتاجون أبلغ الكونجرس بعدم وجود مؤشر على أن إيران كانت ستهاجم أمريكا أولا
-
الحرس الثوري يعلن استهداف مكتب نتنياهو: "مصيره أصبح غامضًا"!
-
أستراليا تستبعد المشاركة بأي دور عسكري في الصراع المتعلق بإيران
-
استطلاع رأي: ربع الأمريكيين فقط يؤيدون الهجمات على إيران
-
القوات الألمانية آمنة بعد هجمات على قواعد في العراق والأردن
-
لوفيغارو: هكذا انتهزت إسرائيل فرصة سانحة لاغتيال خامنئي
-
ترامب: لدي ثلاثة مرشحين جيدين لقيادة إيران
-
30 قنبلة أسقطت بوضح النهار.. تفاصيل عملية اغتيال خامنئي
-
"عملية الغضب الملحمي".. هذا ما استخدمته أميركا لضرب إيران
-
عملية ضرب إيران تأجلت أسبوعا لسببين رئيسيين
-
ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يسبقني
-
بالصور - مشاركة شبابية من التجمع من أجل لبنان في فرنسا في لقاء مع السيدة الأولى
-
ترامب: أميركا تغرق 9 سفن إيرانية وتدمر مقر البحرية
-
بالصورة: استهداف منصة نفط اماراتية!
-
استهداف حاملة الطائرات الامريكية!
-
إغتيال رئيس إيراني سابق!
-
جيش العدو الإسرائيلي يكشف: هكذا تم استهداف الخامنئي!
-
"رشقة استثنائية من حيث الحجم والعدد".. إيران تضرب "إسرائيل" واعترافات بقتلى وإصابات!
-
ماذا بعد إغلاق مضيق هرمز؟
-
-
Just in
-
05 :24
وزير الخارجية الإيراني: روبيو اعترف بشيء نعلمه جميعا وهو أن أمريكا دخلت الحرب باختيارها دعما ل”إسرائيل”
-
05 :23
الأنباء الكويتية: يوم النزوح (الأنباء) تتمة
-
05 :04
الاحتلال الإسرائيلي يصدر انذار لمبنيين جديدين في منطقتي حارة حريك والغبيري
-
05 :00
ترامب: ستعرفون ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض "قريبا" (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
04 :43
الأخبار: سلطة الوصاية تطعن المقاومة... وسلام لا يعبأ بالحرب الأهلية: عون يطلب إلى الجيش عدم الاشتباك مع العدو (الأخبار) تتمة
-
04 :30
الأخبار: تسريبات إعلامية لجيش العدو: الهجوم على لبنان مُقرّر... والخطة مُعدّة مُسبقاً (الأخبار) تتمة