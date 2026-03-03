أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر، بسماع دوي عدة انفجارات أخرى في الحي الدبلوماسي بالعاصمة السعودية الرياض، وسط أنباء عن اندلاع حريق في السفارة الأمريكية في الرياض.



ولم تصدر السلطات بعد بيانات رسمية حول أسباب الانفجارات أو حجم الأضرار، في حين تواصل فرق الطوارئ متابعة الوضع في الحي الدبلوماسي.