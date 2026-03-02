Tayyar Article
الجيش الأميركي يعلن مقتل 6 من جنوده في الحرب مع إيران
02 March 2026
02 March 2026
source: tayyar.org
Just in
23 :13
جيش العدو الإسرائيلي يصدر تحذيرا بالإخلاء لسكان طهران وخصوصا في المنطقة التي تضم مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون
23 :01
روبيو:- الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات غدا الثلاثاء تتعلق بارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع مع إيران
- سندمر القوات البحرية الإيرانية التي تستهدف السفن بمضيق هرمز
- لا نستعد لنشر قوات أمريكية في إيران وتركيزنا حاليا منصب على استهداف الصواريخ الباليستية والبحرية الإيرانية والضربات الأقوى في إيران لم تحدث بعد
- نرغب في أن يُطيح الشعب الإيراني بالحكومة لكن هذا ليس هدف الحرب
22 :53
جيش العدو الإسرائيلي ينذر 29 بلدة جنوبية
22 :42
دوي صفارات الإنذار في مدينة العقبة الأردنية قبالة إيلات
22 :38
الأمن العام الأردني: ندعو القاطنين في محيط السفارة الأميركية إلى البقاء في منازلهم لحين زوال أي تهديد
22 :23
الجيش الأميركي لـABC NEWS: إصابة 18 جنديا بجروح خطيرة خلال العملية ضد إيران
Other stories
وفاة زوجة خامنئي متأثرة بجراحها بعد الهجوم
البنتاجون أبلغ الكونجرس بعدم وجود مؤشر على أن إيران كانت ستهاجم أمريكا أولا
الحرس الثوري يعلن استهداف مكتب نتنياهو: "مصيره أصبح غامضًا"!
أستراليا تستبعد المشاركة بأي دور عسكري في الصراع المتعلق بإيران
استطلاع رأي: ربع الأمريكيين فقط يؤيدون الهجمات على إيران
القوات الألمانية آمنة بعد هجمات على قواعد في العراق والأردن
لوفيغارو: هكذا انتهزت إسرائيل فرصة سانحة لاغتيال خامنئي
ترامب: لدي ثلاثة مرشحين جيدين لقيادة إيران
30 قنبلة أسقطت بوضح النهار.. تفاصيل عملية اغتيال خامنئي
"عملية الغضب الملحمي".. هذا ما استخدمته أميركا لضرب إيران
عملية ضرب إيران تأجلت أسبوعا لسببين رئيسيين
ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يسبقني
بالصور - مشاركة شبابية من التجمع من أجل لبنان في فرنسا في لقاء مع السيدة الأولى
ترامب: أميركا تغرق 9 سفن إيرانية وتدمر مقر البحرية
بالصورة: استهداف منصة نفط اماراتية!
استهداف حاملة الطائرات الامريكية!
إغتيال رئيس إيراني سابق!
جيش العدو الإسرائيلي يكشف: هكذا تم استهداف الخامنئي!
"رشقة استثنائية من حيث الحجم والعدد".. إيران تضرب "إسرائيل" واعترافات بقتلى وإصابات!
ماذا بعد إغلاق مضيق هرمز؟
