وفاة زوجة خامنئي متأثرة بجراحها بعد الهجوم
02 March 2026
source: tayyar.org
أفاد الإعلام الرسمي الإيراني عن وفاة منصورة خوجاستي باقرزادة زوجة خامنئي متأثرة بجراحها بعد الهجوم.
17 :17
بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع ولي عهد السعودية
17 :14
الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف حوش الغنم وبدنايل
17 :13
الخطوط السعودية تمدد فترة إلغاء رحلاتها إلى الكويت وأبوظبي ودبي والدوحة والبحرين
17 :10
ماكرون: فرنسا ستسمح بنشر طائراتها التي تحمل أسلحة نووية في الدول الحليفة بشكل موقت
17 :09
الحرس الثوري: ضربنا 500 هدف لأميركا وإسرائيل
17 :07
معلومات أوّليّة عن غارة في الرياق تتمة
