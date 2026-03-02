أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الاثنين، أنه استهدف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى موقع قائد سلاح الجو الإسرائيلي، في إطار ما وصفه بردّه العسكري المتواصل.



وأوضح الحرس، في بيان، أن العملية نُفذت عبر "هجمات مفاجئة ودقيقة" باستخدام صواريخ من طراز "خيبر"، مشيرًا إلى أنّ الضربات جاءت ضمن سياق الرد على الهجمات التي طالت إيران.



وأضاف البيان أن "مصير نتنياهو أصبح غامضًا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن نتائج الاستهداف أو حجم الأضرار الناجمة عنه.



وأكد حرس الثورة أنه نفّذ حتى الآن 10 موجات صاروخية ضمن عملية "الوعد الصادق 4" ضد إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة، في تصعيد غير مسبوق في وتيرة العمليات.



ويأتي ذلك بعد أن شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح السبت الماضي، هجمات على إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، وأسفرت، وفق الرواية الإيرانية، عن استشهاد مئات الإيرانيين، بينهم قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي، إضافة إلى عدد من القيادات.

