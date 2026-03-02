الحرس الثوري يعلن استهداف مكتب نتنياهو: "مصيره أصبح غامضًا"!
-
02 March 2026
-
2 mins ago
-
-
source: الميادين
-
أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الاثنين، أنه استهدف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى موقع قائد سلاح الجو الإسرائيلي، في إطار ما وصفه بردّه العسكري المتواصل.
وأوضح الحرس، في بيان، أن العملية نُفذت عبر "هجمات مفاجئة ودقيقة" باستخدام صواريخ من طراز "خيبر"، مشيرًا إلى أنّ الضربات جاءت ضمن سياق الرد على الهجمات التي طالت إيران.
وأضاف البيان أن "مصير نتنياهو أصبح غامضًا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن نتائج الاستهداف أو حجم الأضرار الناجمة عنه.
وأكد حرس الثورة أنه نفّذ حتى الآن 10 موجات صاروخية ضمن عملية "الوعد الصادق 4" ضد إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة، في تصعيد غير مسبوق في وتيرة العمليات.
ويأتي ذلك بعد أن شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح السبت الماضي، هجمات على إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، وأسفرت، وفق الرواية الإيرانية، عن استشهاد مئات الإيرانيين، بينهم قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي، إضافة إلى عدد من القيادات.
-
Just in
-
14 :12
بالصور: إنذار إسرائيلي جديد لسكان البقاع بالإخلاء! تتمة
-
14 :03
إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: " للإخلاء فورًا"! تتمة
-
14 :01
الجيش الإسرائيلي: سنهاجم في أنحاء لبنان بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن تتمة
-
13 :54
بري مصدوم من تصرّف الحزب! تتمة
-
13 :50
غارات مكثفة تستهدف طهران
-
13 :48
غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي
-
-
Other stories
-
-
-
البنتاجون أبلغ الكونجرس بعدم وجود مؤشر على أن إيران كانت ستهاجم أمريكا أولا
-
أستراليا تستبعد المشاركة بأي دور عسكري في الصراع المتعلق بإيران
-
استطلاع رأي: ربع الأمريكيين فقط يؤيدون الهجمات على إيران
-
القوات الألمانية آمنة بعد هجمات على قواعد في العراق والأردن
-
لوفيغارو: هكذا انتهزت إسرائيل فرصة سانحة لاغتيال خامنئي
-
ترامب: لدي ثلاثة مرشحين جيدين لقيادة إيران
-
30 قنبلة أسقطت بوضح النهار.. تفاصيل عملية اغتيال خامنئي
-
"عملية الغضب الملحمي".. هذا ما استخدمته أميركا لضرب إيران
-
عملية ضرب إيران تأجلت أسبوعا لسببين رئيسيين
-
ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يسبقني
-
بالصور - مشاركة شبابية من التجمع من أجل لبنان في فرنسا في لقاء مع السيدة الأولى
-
ترامب: أميركا تغرق 9 سفن إيرانية وتدمر مقر البحرية
-
بالصورة: استهداف منصة نفط اماراتية!
-
استهداف حاملة الطائرات الامريكية!
-
إغتيال رئيس إيراني سابق!
-
جيش العدو الإسرائيلي يكشف: هكذا تم استهداف الخامنئي!
-
"رشقة استثنائية من حيث الحجم والعدد".. إيران تضرب "إسرائيل" واعترافات بقتلى وإصابات!
-
ماذا بعد إغلاق مضيق هرمز؟
-
كوريا الشمالية: هجمات إسرائيل وأميركا على إيران "عدوان غير قانوني"
-
شاهد لحظة استهداف مقر القيادة الايرانية
-
-
Just in
-
14 :12
بالصور: إنذار إسرائيلي جديد لسكان البقاع بالإخلاء! تتمة
-
14 :03
إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: " للإخلاء فورًا"! تتمة
-
14 :01
الجيش الإسرائيلي: سنهاجم في أنحاء لبنان بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن تتمة
-
13 :54
بري مصدوم من تصرّف الحزب! تتمة
-
13 :50
غارات مكثفة تستهدف طهران
-
13 :48
غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي