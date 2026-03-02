weather logo
أ.ب عن مسؤول عسكري إسرائيلي: الغارات استهدفت 3 مواقع خلال 60 ثانية ما أسفر عن مقتل المرشد الإيراني و40 مسؤولا

  • 02 March 2026
  • 58 secs ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

