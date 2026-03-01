استهداف حاملة الطائرات الامريكية!
01 March 2026
6 secs ago
source: tayyar.org
أفادت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في البيان رقم 7 لعملية “الوعد الصادق 4” أنه : "عقب العمليات البطولية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والهجوم على أهداف أعداء أمريكا-الصهاينة، تم استهداف حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للجيش الأمريكي بأربعة صواريخ باليستية. وأضاف البيان أن الضربات القوية للقوات المسلحة الإيرانية ضد كيان العدو المتعب دخلت مرحلة جديدة، وسيصبح البر والبحر أكثر فأكثر مقبرة للمعتدين الإرهابيين. وسيتم الإعلان لاحقًا عن معلومات إضافية وأخبار مرتبطة بالعملية."
Just in
16 :46
بالصورة: استهداف منصة نفط اماراتية! تتمة
16 :35
وكالات بحرية: تعرض سفينتين لهجمات في مضيق هرمز
16 :33
وسائل إعلام أجنبية: طائرة إيرانية هاجمت منصة نفطية إماراتية
16 :31
وزارة الدفاع الإماراتية: استهداف مستودع في قاعدة السلام البحرية بأبوظبي بمسيرتين إيرانيتين أدى لحريق بحاويتين
16 :24
مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة:
- العملية مستمرة حتى ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وصواريخ بالستية
- الرئيس ترمب قرر عدم الانتظار إلى حين مبادرة إيران بشن هجوم ضدنا
- تلقينا إشارات عن اعتزام إيران استخدام صواريخ بالستية ضدنا بعد تهديدها عسكريا
16 :15
هيئة البث الإسرائيلية: مسيرة استهدفت مبنى يقطنه إسرائيليون قرب أحد مراكز بعثتنا بأبو ظبي وأسفرت عن إصابة بعضهم
Other stories
إغتيال رئيس إيراني سابق!
جيش العدو الإسرائيلي يكشف: هكذا تم استهداف الخامنئي!
"رشقة استثنائية من حيث الحجم والعدد".. إيران تضرب "إسرائيل" واعترافات بقتلى وإصابات!
ماذا بعد إغلاق مضيق هرمز؟
كوريا الشمالية: هجمات إسرائيل وأميركا على إيران "عدوان غير قانوني"
شاهد لحظة استهداف مقر القيادة الايرانية
استهداف ناقلة نفط بالقرب من ساحل سلطنة عمان وإصابة ٤ من طاقمها
تايلاند تعلن الاستعداد لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط
وزير الدفاع الإسرائيلي: العدالة تحقّقت
العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام على خامنئي
بعد الصواريخ الإيرانية… ترامب يتعهد بدعم الكويت بلا حدود
لاريجاني يعلن أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل خامنئي تبدأ اليوم
ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية "غير مسبوقة" إذا ردّت
إيران تؤكد مقتل شمخاني وباكبور وأفراد من عائلة المرشد
استهداف 27 قاعدة للجيش الأمريكي
انفجارات قوية في الدوحة والمنامة
إيران تعلن شن هجمات جديدة على إسرائيل وقواعد أميركية
موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية تستهدف إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في كل أنحاء البلاد
سكاي نيوز عربية: "إدارة انتقالية ثلاثية" بعد مقتل خامنئي
سكاي نيوز عربية: الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالانتقام لمقتل خامنئي
بالصورة: استهداف منصة نفط اماراتية!
01 March 2026
إغتيال رئيس إيراني سابق!
01 March 2026
جيش العدو الإسرائيلي يكشف: هكذا تم استهداف الخامنئي!
01 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات!
01 March 2026
"في ظل التطورات.." بيانٌ من الجيش!
01 March 2026
"رشقة استثنائية من حيث الحجم والعدد".. إيران تضرب "إسرائيل" واعترافات بقتلى وإصابات!
01 March 2026
ماذا بعد إغلاق مضيق هرمز؟
01 March 2026
لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح: فطور حاشد في مطعم السراي – ساحل علما
01 March 2026
كوريا الشمالية: هجمات إسرائيل وأميركا على إيران "عدوان غير قانوني"
01 March 2026
بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
01 March 2026