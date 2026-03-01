أفادت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في البيان رقم 7 لعملية “الوعد الصادق 4” أنه : "عقب العمليات البطولية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والهجوم على أهداف أعداء أمريكا-الصهاينة، تم استهداف حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للجيش الأمريكي بأربعة صواريخ باليستية. وأضاف البيان أن الضربات القوية للقوات المسلحة الإيرانية ضد كيان العدو المتعب دخلت مرحلة جديدة، وسيصبح البر والبحر أكثر فأكثر مقبرة للمعتدين الإرهابيين. وسيتم الإعلان لاحقًا عن معلومات إضافية وأخبار مرتبطة بالعملية."