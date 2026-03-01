أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم (الأحد) في بيان، أنه شنَّ أمس غارةً وصفها بـ«الدقيقة» في عمق طهران، أسفرت عن "مقتل" المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، بعد استهداف مجمع قيادي كان موجوداً فيه برفقة مسؤولين آخرين.



وقال المتحدث باسم جيش العدو باللغة العربية، أفيخاي أدرعي في بيان عبر منصة «إكس»، "إن خامنئي الذي تولّى منصب المرشد منذ عام 1989، قاد «آيديولوجيا متطرفة» ضد إسرائيل والعالم الغربي، إضافة إلى مسؤوليته عن عمليات قمع داخل إيران على مدى سنوات."



وذكر بيان الجيش أن "خامنئي يقف وراء «خطة لتدمير دولة إسرائيل»، وعدّه المسؤولَ عن دعم أذرع إيرانية في المنطقة، وفي مقدمتها «حزب الله»، فضلاً عن هجمات استهدفت إسرائيل، وأسفرت عن سقوط مدنيين."



وأضاف البيان : أن العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات استهدفت قادة فيما وصفه بـ«محور الإرهاب الإيراني» خلال الحرب، مؤكداً أن الجيش سيواصل التحرك ضد أي جهة يعدّها تهديداً لإسرائيل «في كل مكان وفي جميع الأوقات».



وفي سياق متصل، قال جيش العدو الإسرائيلي اليوم (الأحد) إن الهجوم على إيران السبت أسفر عن "مقتل" 40 قائدا كبيرا، بما في ذلك المرشد . وفي حديث للصحافيين قال المتحدث باسم الجيش المقدم نداف شوشاني «المرحلة الأولى من هذه العملية كانت الضربة الافتتاحية التي قمنا فيها بالقضاء على 40 قائدا كبيرا، بما في ذلك خامنئي، في دقيقة واحدة (نفذنا ضربات) على موقعين مختلفين على بعد أكثر من ألف ميل (1600 كيلومتر) من إسرائيل في وضح النهار».



ولاحقاً زعم جيش العدو إنه دمَّر نحو نصف مخزون إيران من الصواريخ، مشيراً إلى أن إيران كانت تنتج عشرات الصواريخ «أرض-أرض» كل شهر.



وقال المتحدث باسم الجيش آفي دفرين في تصريح متلفز: «خلال العملية، دمَّرنا نحو نصف مخزون الصواريخ لدى نظام إيران ومنعنا إنتاج ما لا يقل عن 1500 صاروخ إضافي». وأضاف دفرين: «كان النظام في الآونة الأخيرة ينتج العشرات من الصواريخ أرض-أرض شهرياً، وكان يعتزم زيادة الإنتاج ليصل إلى المئات شهرياً».

