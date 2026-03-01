weather logo
Tayyar Article

وزارة الكهرباء الكويتية: انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في عدد من المناطق جراء تعرض خطوط لشظايا مسيرات

  • 01 March 2026
  • 30 secs ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

