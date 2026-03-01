نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية قوله في بيان اليوم الأحد إن الهجمات الإسرائيلية على إيران والعملية العسكرية الأميركية "عدوان غير قانوني" وانتهاك للسيادة الوطنية.