كوريا الشمالية: هجمات إسرائيل وأميركا على إيران "عدوان غير قانوني"
01 March 2026
3 mins ago
source: tayyar.org
نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية قوله في بيان اليوم الأحد إن الهجمات الإسرائيلية على إيران والعملية العسكرية الأميركية "عدوان غير قانوني" وانتهاك للسيادة الوطنية.
13 :45
هيئة البث الإسرائيلية: تقارير أولية عن سقوط شظايا صاروخية في عدة مناطق بإسرائيل
13 :44
البابا لاون الرابع عشر يدعو الى انهاء دوامة العنف في ايران
13 :43
سقوط صاروخ على مبنى في "تل أبيب" الكبرى
13 :42
اعتراض صواريخ إيرانية في أجواء تل أبيب وحيفا
13 :34
رويترز: ما لا يقل عن 100 ناقلة نفط متوقفة قرب سواحل الإمارات وعمان خارج هرمز
13 :33
المجلس الاعلى للدفاع:
- رئيس الحكومة شدّد على أهمية وضع مصلحة اللبنانيين فوق أي حساب وضبط الوضع الأمني والميداني جنوباً وشرقاً وعدم السماح بأي خلل.
- الرئيس جوزاف عون شدّد على أنّ قرار الحرب والسلم هو بعهدة الدولة وحدها وهو ما توافق عليه الجميع.
- يهيب المجلس باللبنانيين جميعا التشبث بحس المسؤولية والوطنية العليا حفاظا على الامن والاستقرار.
شاهد لحظة استهداف مقر القيادة الايرانية
استهداف ناقلة نفط بالقرب من ساحل سلطنة عمان وإصابة ٤ من طاقمها
تايلاند تعلن الاستعداد لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط
وزير الدفاع الإسرائيلي: العدالة تحقّقت
العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام على خامنئي
بعد الصواريخ الإيرانية… ترامب يتعهد بدعم الكويت بلا حدود
لاريجاني يعلن أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل خامنئي تبدأ اليوم
ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية "غير مسبوقة" إذا ردّت
إيران تؤكد مقتل شمخاني وباكبور وأفراد من عائلة المرشد
استهداف 27 قاعدة للجيش الأمريكي
انفجارات قوية في الدوحة والمنامة
إيران تعلن شن هجمات جديدة على إسرائيل وقواعد أميركية
موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية تستهدف إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في كل أنحاء البلاد
سكاي نيوز عربية: "إدارة انتقالية ثلاثية" بعد مقتل خامنئي
سكاي نيوز عربية: الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالانتقام لمقتل خامنئي
ترامب: الحل الدبلوماسي مع إيران "أسهل بكثير الآن"
سكاي نيوز عربية: مجلس التعاون الخليجي يدين هجمات إيران أمام مجلس الأمن
الخارجية الايرانية: ردنا على العدوان الصهيو-الأمريكي سيكون مدمرا، وسيندم المعتدون على فعلتهم
الحرس الثوري الإيراني: سنطلق بعد قليل أعنف عملياتنا الهجومية ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية
سكاي نيوز عربية: طهران تتوعد بالرد علي مقتل خامنئي: لن يمر هذا الجرم دون عقاب
بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
01 March 2026
قاسم نعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
01 March 2026
شاهد لحظة استهداف مقر القيادة الايرانية
01 March 2026
استهداف ناقلة نفط بالقرب من ساحل سلطنة عمان وإصابة ٤ من طاقمها
01 March 2026
تايلاند تعلن الاستعداد لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط
01 March 2026
باسيل في عشاء هيئة قضاء عاليه في "التيار" مشدداً على تحييد لبنان: ما يحصل ينقض الشرعية الدولية ونرفض المس بسيادة الدول العربية وأمنها
01 March 2026
اتصالات لرئيس الحكومة لمتابعة أوضاع اللبنانيين في دول الخليج
01 March 2026
وزير الدفاع الإسرائيلي: العدالة تحقّقت
01 March 2026
العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام على خامنئي
01 March 2026
بعد الصواريخ الإيرانية… ترامب يتعهد بدعم الكويت بلا حدود
01 March 2026