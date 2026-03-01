أعلن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول أن تايلاند تستعدّ لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط برحلات تجارية أو عسكرية، في أعقاب التطوّرات الأخيرة في المنطقة والهجوم على إيران.



وقال أنوتين لصحافيين في بانكوك إن الحكومة التايلاندية "نسّقت مع سلاح الجو الملكي لتحضير طائرات لإجلاء مواطنين تايلانديين، مع إيلاء الأولوية لهؤلاء في إيران"، مشيرا أيضا إلى احتمال تسيير رحلات تجارية لهذا الغرض.



وأضاف: "لا بدّ من التحقّق من المجالات الجوية المغلقة لمعرفة إن كان ينبغي إجلاؤهم إلى بلد ثالث أوّلا".