سكاي نيوز عربية: سمع ⁠شهود دوي انفجارات قوية في الدوحة والمنامة صباح الأحد، ​لليوم الثاني ‌على التوالي، وذلك بعدما شنت ‌إيران ضربات ‌على دول خليجية.



وكانت إيران قد ⁠أعلنت ‌عزمها استهداف ⁠القواعد الأميركية في المنطقة، كما ⁠سبق ​لها أن ⁠استهدفت ​عددا من المواقع الأخرى.